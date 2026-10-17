Путин поручил разработать программу восстановления пострадавшей от терактов инфраструктуры

Доклад по этому вопросу необходимо предоставить до 1 ноября 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, пострадавших в результате терактов, «предусмотрев использование современных технологических решений, и обеспечить ее реализацию». Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 19 августа.

Доклад по этому вопросу необходимо предоставить до 1 ноября 2026 года, далее — один раз в квартал.



Ранее Путин призвал повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи и финансовыми организациями в связи с кирберугрозами.

Денис Петров