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РТ заинтересована в специалистах из Индии для строительства и промышленности

18:54, 16.10.2026

Республиканская квота для Индии составляет порядка 3 тыс. мест, около 17 работодателей активно привлекают специалистов из этой страны

РТ заинтересована в специалистах из Индии для строительства и промышленности
Фото: Сергей Козлов

Индийские специалисты наиболее востребованы в Татарстане в строительстве, легкой промышленности и сфере услуг — гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе. Об этом ТАСС сообщила министр труда, занятости и соцзащиты республики Эльмира Зарипова на полях II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани.

По ее словам, Индия — второй по значимости партнер по привлечению специалистов в Россию по квотному механизму. Республиканская квота для Индии составляет порядка 3 тыс. мест, около 17 работодателей активно привлекают специалистов из этой страны — прежде всего там, где нет возможности найти работников на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что квота на специалистов из Индии в Татарстане выросла в 20 раз. Среди преимуществ индийских специалистов в министерстве называют трудовой потенциал и систему подготовки кадров.

Алсу Сабирзанова

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