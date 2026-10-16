Новости происшествий

04:37 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлена в Закамье Татарстана

06:39, 16.10.2026

На всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности

Угроза атаки БПЛА объявлена в Закамье Татарстана
Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана с 04.38 действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Угроза атаки БПЛА объявлена на города Закамья Татарстана. Жителей Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска, Бугульмы, Елабуги, Заинска и Лениногорска просят принять меры безопасности, пройти в места укрытия.

скриншот приложения МЧС

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты в целях обеспечения безопасности полетов с 05.01 мск.

Напомним, накануне в Татарстане трижды объявляли ракетную опасность, о каких-либо последствиях не сообщалось.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также