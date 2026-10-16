Угроза атаки БПЛА объявлена в Закамье Татарстана
На всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности
На всей территории Татарстана с 04.38 действует режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Угроза атаки БПЛА объявлена на города Закамья Татарстана. Жителей Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска, Бугульмы, Елабуги, Заинска и Лениногорска просят принять меры безопасности, пройти в места укрытия.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты в целях обеспечения безопасности полетов с 05.01 мск.
Напомним, накануне в Татарстане трижды объявляли ракетную опасность, о каких-либо последствиях не сообщалось.
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