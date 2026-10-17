Минстрой РТ: план строительства в республике выполнен на 97%

Введено более 3 млн кв. м

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане годовой план строительства выполнен на 97%, введено более 3 млн кв. м жилья. Об этом на совещании у раиса республики Рустама Минниханова сообщил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин, передает пресс-служба главы региона.

По коммерческому строительству сдано 92% запланированного объема (109 домов, свыше 962 тыс. кв. м), по социальной ипотеке — 74% (38 домов, более 111 тыс. кв. м), по ИЖС — 101% (1 млн 995 тыс. кв. м).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Близятся к завершению госпрограммы по социально-культурным объектам и модернизации инженерной инфраструктуры. В работе остаются отдельные объекты образования, культуры, экологии и коммунальной сферы; благоустройство выполнено на 98%. Завершена республиканская программа обеспечения населения питьевой водой. Все социальные объекты обеспечены теплом, паспорта готовности получили 98 из 117 теплоснабжающих организаций.

Ранее сообщалось, что в Татарстане изымут 33,6 тыс. кв. м земли под дорогу от М-12 до Казахстана. Минземимущество республики должно заключить соглашения об изъятии и выплатить компенсации правообладателям.

Алсу Сабирзанова