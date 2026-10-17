Фермеры Татарстана на ярмарках реализовали продукции почти на 600 млн рублей

На сегодняшний день в рамках ярмарок продано 410 тонн сахара, что на 57% больше, чем годом ранее

Фото: Максим Платонов

За пять дней ярмарок фермеры Татарстана реализовали продукции почти на 600 млн рублей. Об этом сообщает ТНВ со ссылкой на Минсельхоз республики.

В Казани наблюдается ажиотаж на сахарный песок. На сегодняшний день в рамках ярмарок продано 410 тонн сахара, что на 57% больше, чем годом ранее. Из-за повышенного спроса на некоторых площадках ввели ограничения — не больше двух мешков в одни руки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров заявил, что республика производит втрое больше, чем потребляет. По его словам, оба татарстанских сахарных завода работают при полной загрузке.

Подробности с сегодняшней казанской ярмарки — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Зульфат Шафигуллин