Путин поручил подробно объяснять гражданам причины отказа в соцвыплатах
Также он поручил обеспечить использование единой системы межведомственного электронного взаимодействия для получения всех документов, необходимых при назначении социальных выплат
Президент России Владимир Путин поручил разъяснять россиянам подробную информацию о причинах отказа в назначении федеральных мер социальной поддержки одновременно с принятием соответствующего решения. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Другие поручения Путина:
- обеспечить использование единой системы межведомственного электронного взаимодействия для получения всех документов, необходимых для назначения соцвыплат, — в том числе речь идет о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка;
- организовать заблаговременную загрузку на портал «Госуслуги» сведений, которыми уже располагают госорганы.
Ранее сообщалось, что в России проиндексируют более 40 соцвыплат по фактической инфляции.
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