Путин поручил подробно объяснять гражданам причины отказа в соцвыплатах

Также он поручил обеспечить использование единой системы межведомственного электронного взаимодействия для получения всех документов, необходимых при назначении социальных выплат

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поручил разъяснять россиянам подробную информацию о причинах отказа в назначении федеральных мер социальной поддержки одновременно с принятием соответствующего решения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Другие поручения Путина:

обеспечить использование единой системы межведомственного электронного взаимодействия для получения всех документов, необходимых для назначения соцвыплат, — в том числе речь идет о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка;

организовать заблаговременную загрузку на портал «Госуслуги» сведений, которыми уже располагают госорганы.

Ранее сообщалось, что в России проиндексируют более 40 соцвыплат по фактической инфляции.