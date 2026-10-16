В Татарстане изымут 33,6 тыс. кв. м земли под дорогу от М-12 до Казахстана

Минземимущество республики должно заключить соглашения об изъятии и выплатить компенсации правообладателям

Власти Татарстана изымут у пайщиков закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Ак Барс — Перспектива» земельные участки общей площадью 33,6 тыс. кв. м. Соответствующие постановления подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

По постановлению №1149 изымаются три участка у села Столбище в Лаишевском районе общей площадью 17 967 кв. м. Еще 15 616 кв. м изымут по постановлению №1148. Эти участки образованы из земли с кадастровым номером 16:24:150303:639 площадью 160 693 кв. м. Они нужны для строительства и реконструкции дороги от трассы М-12 «Восток» до дороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном.

Минземимущество республики должно заключить соглашения об изъятии и выплатить компенсации правообладателям. «Главтатдортранс» определит размер возмещения, а при отказе от подписания соглашений ведомство обратится в суд. Ранее установленные публичные сервитуты для размещения техники и складирования материалов сохраняются.

Ранее сообщалось, что в Мамадышском районе Татарстана у собственника «Семиозерки» изъяли 2,3 тыс. га земли.

Алсу Сабирзанова