Путин поддержал идею привлечения средств физлиц для строительства гостиниц

Инициативу озвучил председатель Комитета по туризму «Деловой России» Роман Баталов

Президент Владимир Путин поддержал идею привлечения средств физических лиц для строительства гостиниц, отметив, что деньги должны быть защищены. Об этом он сказал на форуме-съезде «Деловой России», передает РИА «Новости».

Инициативу озвучил председатель Комитета по туризму «Деловой России» Роман Баталов. Он предложил создать единый подход к привлечению инвестиций в особые экономические зоны, в том числе через доступ физлиц к новым инвестинструментам.

— Что касается привлечения денег физлиц в зону туризма, строительство гостиниц, почему нет? Конечно, — сказал Путин.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Баталов отметил, что механизм реализации гостиничных номеров частным инвесторам уже работает: физлица и юрлица покупают номер, передают его в управление оператору и получают пассивный доход. Это международная практика, которой пользуются крупнейшие сети.

Путин поддержал идею, но уточнил два условия: деньги должны быть защищены, а гостиницы — работать по единым стандартам.

Ранее сообщалось, что объем ввода сервисных апартаментов вырос на 53% с начала 2026 года. Динамика пошла вверх на фоне подорожания строительства гостиниц.

Алсу Сабирзанова