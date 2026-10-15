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Путин поддержал идею привлечения средств физлиц для строительства гостиниц

20:30, 15.10.2026

Инициативу озвучил председатель Комитета по туризму «Деловой России» Роман Баталов

Путин поддержал идею привлечения средств физлиц для строительства гостиниц
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин поддержал идею привлечения средств физических лиц для строительства гостиниц, отметив, что деньги должны быть защищены. Об этом он сказал на форуме-съезде «Деловой России», передает РИА «Новости».

Инициативу озвучил председатель Комитета по туризму «Деловой России» Роман Баталов. Он предложил создать единый подход к привлечению инвестиций в особые экономические зоны, в том числе через доступ физлиц к новым инвестинструментам.

— Что касается привлечения денег физлиц в зону туризма, строительство гостиниц, почему нет? Конечно, — сказал Путин.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Баталов отметил, что механизм реализации гостиничных номеров частным инвесторам уже работает: физлица и юрлица покупают номер, передают его в управление оператору и получают пассивный доход. Это международная практика, которой пользуются крупнейшие сети.

Путин поддержал идею, но уточнил два условия: деньги должны быть защищены, а гостиницы — работать по единым стандартам.

Ранее сообщалось, что объем ввода сервисных апартаментов вырос на 53% с начала 2026 года. Динамика пошла вверх на фоне подорожания строительства гостиниц.

Алсу Сабирзанова

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