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Женская сборная России по хоккею обыграла Швейцарию в первом матче Олимпиады-2022

09:31, 04.02.2022
Женская сборная России по хоккею обыграла Швейцарию в первом матче Олимпиады-2022
Фото: olympics.com

В первом матче группового турнира Олимпиады-2022 женская сборная России по хоккею обыграла Швейцарию со счетом 5:2.

Полина Болгарева в составе российской сборной оформила хет-трик. По шайбе забросили Анна Шибанова и Екатерина Добродеева. Вратарь Мария Сорокина отразила 28 бросков.

Следующий матч состоится 5 февраля, Россия сыграет с США. 7 февраля команда сборной России встретится с Канадой, а 8 февраля — с Финляндией.

Первой дисциплиной на Играх была короткая программа в мужском одиночном катании. Российский фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира.

Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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