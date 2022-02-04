Женская сборная России по хоккею обыграла Швейцарию в первом матче Олимпиады-2022
В первом матче группового турнира Олимпиады-2022 женская сборная России по хоккею обыграла Швейцарию со счетом 5:2.
Полина Болгарева в составе российской сборной оформила хет-трик. По шайбе забросили Анна Шибанова и Екатерина Добродеева. Вратарь Мария Сорокина отразила 28 бросков.
Следующий матч состоится 5 февраля, Россия сыграет с США. 7 февраля команда сборной России встретится с Канадой, а 8 февраля — с Финляндией.
Первой дисциплиной на Играх была короткая программа в мужском одиночном катании. Российский фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира.
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