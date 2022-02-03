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В Татарстане приостановили диспансеризацию и оказание плановой медпомощи

07:55, 03.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане приостановили диспансеризацию и оказание плановой медпомощи
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане со среды 2 февраля в связи с коронавирусом приостановлено оказание плановой медицинской помощи и проведение диспансеризации взрослым. Соответствующий приказ был подписан вчера, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

Плановая медпомощь не будет оказываться взрослому населению в том числе в части профилактических осмотров и диспансеризации. Это касается в том числе проведения углубленной диспансеризации граждан, перенесших коронавирус.

Временно отложили проведение медицинских профосмотров у детей, приостанавливается работа передвижных медицинских комплексов. Приказ не распространяется на пациентов с онкозаболеваниями, сахарным диабетом, болезнями системы кровообращения, призывников и беременных. В регионе продолжается вакцинация населения.

Фото: realnoevremya.ru

Такая мера в Татарстане будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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