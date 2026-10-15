Исследование: 70% жен в Казани хотели бы больше внимания от мужей

В браке им не хватает цветов, помощи в быту и подарков без повода

Фото: Динар Фатыхов

Почти каждая четвертая жительница Казани (23%) считает отношение к ней мужа близким к идеалу, а 11% полностью недовольны знаками внимания с его стороны. Таковы данные опроса бренда SOKOLOV, в котором участвовали более 2000 замужних россиянок.

Большинство жен (70%) хотели бы большего: в браке им не хватает цветов (36%), помощи в быту (34%) и подарков без повода (28%).

Спустя три года в браке 40% жительниц Казани не заметили изменений в поведении супруга, еще 40% считают, что муж стал менее заботливым. Каждая седьмая (15%) отметила, что муж стал внимательнее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Хотя бы раз в год подарки без повода получают 51% опрошенных, при этом 45% из них получают их не чаще двух раз в год. Один подарок раз в 2—3 месяца дарят 21% мужей, раз в месяц и чаще — 8%. Реже одного раза в год радуют супругу 26% казанцев.

В топ-5 подарков, которые женщины хотели бы получать чаще, вошли косметика и парфюмерия (57%), ювелирные украшения (51%), сертификаты на спа (38%), подарки своими руками (36%) и бытовая техника (25%).

Ранее сообщалось, что 26% казанцев назвали свои отношения с руководителем дружескими.

Алсу Сабирзанова