В Татарстане для сирот приобретут 87 квартир почти на 395 млн рублей

Жилье будет закуплено в 11 районах республики

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане для сирот приобретут 87 жилых помещений — отдельных квартир или жилых домов. Начальная (максимальная) цена контракта — 394,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по закупкам.

Жилье будет закуплено в 11 районах республики. Больше всего квартир приобретут в Набережных Челнах (20), Нижнекамском районе (16) и Мензелинском районе (13). Также жилье получат дети-сироты в Агрызском, Алексеевском, Арском, Атнинском, Лаишевском, Новошешминском, Рыбно-Слободском и Сармановском районах.

Как следует из документации, площадь каждой квартиры должна составлять от 24 до 36 кв. метров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Жилые помещения должны быть благоустроенными, с чистовой отделкой, отдельной кухней и санузлом. Квартиры не должны располагаться в цокольных и полуподвальных этажах, в ветхом и аварийном фонде, а также в домах, подлежащих сносу. Гарантийный срок — не менее двух лет, — говорится в сообщении.

Заказчиком выступает Минземимущество Татарстана.

Напомним, Казань была признана победителем номинации «Город семейной стабильности» первого конкурса «Семейная столица России».

Галия Гарифуллина