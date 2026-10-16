Ставка на паузе: почему ЦБ 23 октября не станет снижать ее

Эксперты ждут сохранения ставки на уровне 14%: инфляция в 6,35% выше цели, а снижение возможно не раньше марта 2027 года

Фото: Арсений Губаев

Через неделю, 23 октября, Центробанк проведет опорное заседание совета директоров, на котором решит судьбу ключевой ставки — той самой, от которой зависят ставки по вкладам и кредитам. В сентябре регулятор впервые за долгое время не стал ее снижать и оставил на уровне 14%: сказались разгоняющиеся цены и подорожавшие тарифы с октября. Теперь рынку важно, что ЦБ скажет дальше: поднимет ставку, чтобы лучше бороться с инфляцией, подождет до декабря или, вопреки ожиданиям, снова начнет ее снижать. Что ждут от решения эксперты — узнавало «Реальное время».

Банки ждут 2027 год

Аргументы за сохранение ставки на уровне 14% есть и у ЦБ, и у рынка. Центробанку сейчас важнее оценить последствия прошлого смягчения и убедиться, что замедление инфляции устойчиво, а не снижать ставку дальше при сохраняющихся рисках. Ключевой фактор — динамика цен: в сентябре годовая инфляция составила 6,35% против 6,33% в августе, это заметно выше цели регулятора в 4%. Особое значение имеет октябрьская статистика: если недельный рост цен продолжит ускоряться, у ЦБ появится дополнительный аргумент ничего не менять, при этом Банк России смотрит не только на общую инфляцию, но и на ее устойчивую часть — без разовых и сезонных колебаний.



Руководитель инвестиционного бизнеса «Альфа-банка» Олег Ачкасов дал более дальновидный прогноз: снижения ждать стоит не раньше марта 2027 года, а к концу следующего года ставка может опуститься до 12% — при нефти по $60 и долларе около 90 рублей.



По его словам, дополнительное давление на цены создает подорожание в реальном секторе: с начала года бензин подорожал более чем на 20%, дизтопливо — на 14%, выросли и отдельные коммунальные тарифы. Через транспорт, логистику и себестоимость эти удорожания постепенно перекладываются в цены товаров и услуг. Свою роль играют и ожидания людей и бизнеса: если все ждут дальнейшего подорожания, покупатели закупаются впрок, компании заранее поднимают отпускные цены, работники требуют прибавок — инфляция получает поддержку даже без роста кредитования.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Аргументы за снижение тоже есть — дорогие кредиты тормозят инвестиции и сдерживают рост экономики. Но между поддержкой экономики и стабильностью цен ЦБ продолжит выбирать второе: поспешное смягчение может снова разогнать инфляцию — и потом придется принимать куда более жесткие решения. Поэтому, по итогам, сохранить ставку 23 октября рациональнее, чем снижать ее.

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых

Андрей Порошин, финансовый аналитик Bitbanker, в разговоре с «Реальным временем» заметил, что с высокой вероятностью на заседании 23 октября Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых. Символическое снижение на 0,25 процентного пункта, до 13,75%, тоже возможно, но шансов на него немного. По словам аналитика, регулятору сейчас важнее оценить последствия прошлого смягчения и убедиться, что замедление инфляции устойчиво, а не снижать ставку дальше при сохраняющихся рисках.

По его словам, главным фактором при решении станет динамика цен. В сентябре годовая инфляция составила 6,35% против 6,33% в августе — это заметно выше цели ЦБ в 4%. Особое значение имеет октябрьская статистика: если недельный рост цен продолжит ускоряться, у регулятора появится дополнительный аргумент ничего не менять. При этом Банк России будет смотреть не только на общую инфляцию, но и на ее устойчивую часть — без разовых и сезонных колебаний.

Реальное время / realnoevremya.ru

Дополнительное давление на цены создает подорожание в реальном секторе, считает эксперт. С начала года бензин подорожал более чем на 20%, дизтопливо — на 14%, выросли и отдельные коммунальные тарифы. И дело не только в цене на заправках: через транспорт, логистику и себестоимость эти удорожания постепенно перекладываются в цены самых разных товаров и услуг. Для ЦБ принципиально важно, станет ли этот процесс устойчивым и не разгонит ли он инфляцию заново.



— Не менее важны ожидания людей и бизнеса. Если все ждут дальнейшего подорожания, это само по себе подстегивает цены: покупатели закупаются впрок, компании заранее поднимают отпускные цены, работники требуют прибавок к зарплатам. В итоге инфляция получает поддержку даже без роста кредитования. Отдельно регулятор учитывает и бюджетную политику: дополнительные госрасходы могут частично компенсировать сдерживающий эффект высокой ставки, поэтому ЦБ приходится смотреть не только на текущую инфляцию, но и на последствия бюджетных решений в будущих кварталах, — уверен Порошин.

Как отмечает аналитик, аргументы за снижение тоже есть. Дорогие кредиты тормозят инвестиции, увеличивают расходы компаний на обслуживание долгов и сдерживают рост экономики. Но, считает Порошин, между поддержкой экономики и стабильностью цен ЦБ продолжит выбирать второе: поспешное смягчение может снова разогнать инфляцию — и потом придется принимать куда более жесткие решения.

— Что касается рубля, до конца октября вероятнее всего его постепенное ослабление к 86—88 рублям за доллар. Курс будет зависеть от того, сколько валюты продают экспортеры и сколько требует импорт, от цен на нефть, валютной выручки от внешней торговли, операций по бюджетному правилу и геополитики. Высокая ставка по-прежнему делает рублевые вклады привлекательными и сдерживает спрос на валюту. Но сама по себе она не способна укреплять рубль бесконечно: если импорт оживет, а валюты от экспортеров станет меньше, баланс на рынке склонится в пользу доллара. А слабый рубль, в свою очередь, снова подгоняет инфляцию через подорожание импортных товаров и оборудования, и чем выше этот риск, тем осторожнее ЦБ будет подходить к снижению ставки. Само по себе сохранение ставки на 14% рубль заметно не укрепит: рынок, скорее всего, уже учел такое решение в ценах. Гораздо важнее будет то, что регулятор скажет словами. Если станет ясно, что «жесткая» политика продлится дольше ожидаемого, валюту это может временно поддержать, — резюмирует финансист.

Вывод Порошина такой: главная задача ЦБ сейчас — не как можно быстрее удешевить кредиты, а не допустить повторного разгона инфляции. Поэтому сохранить ставку 23 октября рациональнее, чем снижать ее. Устойчивое замедление цен должно стать результатом уже принятых решений, а не следствием временно хороших цифр.