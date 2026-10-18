Собянин объявил о массированной атаке на Москву и Московскую область

В сторону Московского региона за сутки летело 512 беспилотников

Фото: Дарья Пинегина

В период с 08:30 17 октября до 08:30 18 октября в сторону Московского региона летело 512 беспилотников. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На подлете к столице силы противовоздушной обороны нейтрализовали 127 аппаратов. По словам мэра, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Московские аэропорты работают с перебоями. Накануне ситуацию с задержками обсудили в оперштабе Минтранса.

Всего над территорией России за прошедшую ночь сбито 1015 украинских беспилотников, сообщили в утренней сводке Минобороны РФ.

Напомним, этой ночью Ленинградская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о пострадавших объектах инфраструктуры. Позже стало известно о возгорании логистического склада Ozon в Санкт-Петербурге.

Зульфат Шафигуллин