Как Фаттахов распространил принцип «Алга!» на всю страну, а Сулейманов отчитался за год

Минмол Татарстана подвел итоги 2021 года и озвучил планы развития молодежной политики в регионе

В Татарстане будет создана цифровая служба психологической помощи молодежи и подросткам, в ДК химиков поселится главная арт-резиденция республики, татарстанский Минмол поедет в Думу представлять проект базовой архитектуры молодежной политики. Все это анонсировал Тимур Сулейманов, глава Минмола Татарстана, на итоговой коллегии своего ведомства, которая прошла в арт-резиденции движения «Созвездие-Йолдызлык». Об этом, а еще о том, как Ксения Разуваева хвалила Дамира Фаттахова, а Лейла Фазлеева задавалась вопросом, чем заняты десятки молодежных организаций Татарстана, рассказываем в репортаже «Реального времени».

Клубы, центры, университеты, лагеря…

Министр молодежи Татарстана Тимур Сулейманов на расширенной коллегии своего ведомства начал доклад с того, что признал: высокие результаты работы министерства и признание их на федеральном уровне все же не вызывают полного удовлетворения. Современные вызовы требуют более эффективных действий. Однако эта небольшая ложка самокритичного дегтя общую бочку меда не испортила: коллегия получилась в целом оптимистичная. Работа с молодежью в республике идет по самым разнообразным направлениям. На презентации, которой сопровождался доклад министра, мелькали цифры. Приведем лишь некоторые из них:

в 2021 году расходы из бюджета Минмола на молодежную политику составили 2,58 млрд рублей;

в республике работают 32 молодежных центра;

в 2022 году шесть молодежных центров в Татарстане ждет ремонт и реконструкция;

работают 224 подростковых клуба, в 2022 году к ним прибавятся еще 11 клубов в девяти районах республики;

в 2021 году была обновлена инфраструктура в семи детских оздоровительных лагерях республики. Отдохнули в лагерях в прошлом году более 200 тысяч юных татарстанцев;

в планах на 2022 год — реконструкция детских оздоровительных лагерей в пяти районах республики, а в Казани отремонтируют лагеря «Молодая гвардия» и «Искра». Кроме того, в 2022 году Татарстан запустит новый круглогодичный детский лагерь в Крыму, рассчитанный на 240 детей за смену;

на отраслевую программу капремонта центров психолого-педагогической помощи молодежи республика выделяет 305 млн рублей. Всего в Татарстане в 2022 году будет обновлено 15 таких объектов;

в 2021 году в проект «Свои» — для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — было вовлечено 30 ребят, в 2022 году их будет уже 400;

в республике работают семь арт-резиденций для молодежи. В их числе «Созвездие-Йолдызлык» и крытая часть «Урама», остальные развиваются на базе молодежных центров. Кстати, Тимур Сулейманов анонсировал начало проектирования Дома молодежи на базе ДК химиков в Казани. Он станет центральной молодежной арт-резиденцией Татарстана;

Минмол в рамках своих полномочий реализует четыре жилищные программы. За полтора года 942 молодые семьи стали обладателями нового жилья. 72% из них не представляют бюджетную сферу — раньше такие семьи не могли участвовать в госпрограмме;

в 2021 году в Корпоративном университете молодежной политики прошли обучение 2 656 человек, а в 2022-м он преобразуется в Институт развития государственной молодежной политики;

в августе 2021 года была принята новая трехлетняя программа поддержки волонтеров в республике на 52 млн рублей.

Работать эти центры будут не только по указке сверху, но и в зависимости от запроса молодежи на месте

Молодежные центры и подростковые клубы как альтернатива подъезду

Одно из направлений работы Минмола — молодежные центры. В 2021 году был утвержден стандарт их деятельности — методика работы всех МЦ республики. Впрочем, работать эти центры будут не только по указке сверху, но и в зависимости от запроса молодежи на месте: захотят-де коворкинг — будет коворкинг. Захотят студию звукозаписи — будет она. В ближайшие два месяца откроются подобные центры в нескольких городах и райцентрах республики: министр показал жизнерадостные слайды, как это будет выглядеть в Мамадыше, Лаишево, Апастово.

Правда, Тимур Сулейманов призвал муниципальные власти заранее формировать команду и готовиться к работе молодежного центра, а не ждать, когда будет построено его здание. И еще одна загвоздка: многие эти объекты не обеспечены… интернетом. В связи с этим странно было бы предполагать, что молодежь потянется туда, где даже Wi-Fi для них не подготовлен. Так что министр попросил вице-премьера республики Лейлу Фазлееву, присутствовавшую на коллегии, о поддержке в решении этого вопроса — как-никак Год цифровизации уже наступил, а у нас молодежь без интернета сидит.

Подростковые клубы — своеобразные «младшие братья» молодежных центров. Они не такие масштабные и позиционируются как то самое «третье место», где подростки могут проводить время в непосредственной близости к дому. Министр объяснил, что именно они должны стать альтернативой «несанкционированным» местам сбора подростков (например, подъездам). Правда, статистики о том, какова заполняемость этих учреждений, пользуются ли они реальным спросом среди молодежи Татарстана, Тимур Сулейманов не привел.

Особое внимание специалистов по работе с молодежью привлекают торговые центры, парки, скверы, общественные пространства — словом, все локации, куда подростки ходят погулять. Сулейманов обратил внимание на то, что и туда тоже должно выходить министерство — «быть там, где молодежь». В частности, в Казани об открытии молодежного клуба уже договорились с ТЦ «Мега». Присматривается по этому поводу к городским торговым центрам и Управление по делам молодежи Набережных Челнов, чья новоиспеченная руководительница Лейсан Видинеева сообщила об этом на сегодняшней коллегии.

Возможности лично обратиться к психологу нет у молодежи в 30 муниципальных образованиях Татарстана

Новые проекты

В своем довольно кратком докладе Тимур Сулейманов рассыпал целый букет анонсов больших проектов и новых инициатив.

Так, Татарстан становится опорным регионом в формировании архитектуры и нормативной базы государственной молодежной политики. В марте Минмол Татарстана планирует представить этот вопрос в Госдуме РФ.

Отдельно министр говорил о центрах психологической поддержки подростков и молодых людей. Возможности лично обратиться к психологу нет у молодежи в 30 муниципальных образованиях Татарстана. Чтобы закрыть эту лакуну, Минмол предлагает создать в республике Цифровую службу психологической помощи молодежи.

В минувшем году Федеральное агентство «Росмолодежь» приняло профессиональный стандарт должности «специалист по работе с молодежью». Но, как отметил Тимур Сулейманов, профстандарты этой работы подходят не для всех отраслевых специалистов: среди них ведь есть еще и психологи, и методисты, и тренеры-преподаватели. Поэтому он попросил главу «Росмолодежи» Ксению Разуваеву (которая присутствовала на коллегии в формате ВКС) поддержать разработку соответствующих стандартов и для других должностей. И даже выразил готовность войти в рабочую группу.

Еще из нововведений — рассказывая про студенческие отряды республики с их давними традициями, министр удивил общественность тем, что студенты будут привлечены к строительству трассы М-12. А институт волонтерства укрепится первым в России профильным детско-оздоровительным лагерем «Добрый», который откроется в Татарстане в 2022 году.

Кроме того, при Министерстве молодежи создается Инклюзивный молодежный совет — чтобы продолжать вовлекать в работу и проекты молодых людей с ОВЗ. Предполагается, что совет поможет вовлечь в орбиту работы Минмола 10 тысяч человек.

В минувшем году Федеральное агентство «Росмолодежь» приняло профессиональный стандарт должности «специалист по работе с молодежью»

Фаттахов масштабировал принцип «Алга!» на всю Россию

Ксения Разуваева, глава Росмолодежи, в Казань приехать не смогла — сослалась на пандемию. Но и по ВКС смогла подлить бальзама на душу татарстанской молодежной политики — и причиной, конечно, стал Дамир Фаттахов, экс-министр по делам молодежи Татарстана, который в 2021 году уехал работать в Москву.

— Сегодняшнее мероприятие демонстрирует, как нужно поставить работу в регионах, — улыбалась собравшимся глава «Росмолодежи». — Татарстан стабильно является примером для всей страны, традиционно является флагманом молодежной политики в России. Я не могу не воспользоваться случаем, хочу отдельно поблагодарить республику за такой ценный кадр, который вошел в нашу команду, — за Дамира Фаттахова. Я очень рада, что теперь принцип «Алга!» — принцип работы и Росмолодежи, а не только Минмола Татарстана!

Ксения Разуваева от всей души хвалила Татарстан и даже обещала приехать в 2022 году, чтобы лично побывать и в экстрим-парке «Урам», и в молодежных центрах.

— На опыт Татарстана мы будем обязательно опираться. Республика сегодня становится точкой притяжения молодежи со всей страны, принимает большие мероприятия. Приятно, что это будет продолжено и в 2022 году. Отдельно хочу поздравить коллег с получением статуса молодежной столицы Организации стран исламского сотрудничества. А еще Казань в наступившем году станет неформальной студенческой столицей — мы планируем большой студенческий форум. Словом, будет много поводов приехать в Казань! — еще раз широко улыбнулась Разуваева и распрощалась с присутствующими.

Тем временем Минмол решил не ограничиваться выступлениями официальных лиц. На трибуну по очереди выходили представители сельской молодежи республики и рассказывали о своих успешных проектах. Таким нехитрым образом министерство показывает: жизнь есть везде, да еще какая! Кристина Алексеева развивает креативное пространство в Уруссу. Дмитрий Столяров руководит сельским домом культуры в маленькой деревне Альметьевского района и организовал там проект «Легенды заколдованного леса». Ленар Кариев из Балтасинского района организовал семейный бизнес в своей деревне — и поставляет предметы декора для оконных и дверных наличников не только по всему Татарстану, но и в окрестные регионы. Словом, коллегия проходила весьма бодро.

Ксения Разуваева от всей души хвалила Татарстан и даже обещала приехать в 2022 году

Разобраться, чем занимаются десятки молодежных организаций

В своем ответном слове Лейла Фазлеева напомнила, что 2021 год прошел в условиях коронавирусной инфекции и это повлияло и на формат мероприятий, и на настроения молодежи в республике. А по существу — разделила свою речь на несколько важных тезисов, на которые попросила министра отдельно обратить внимание.

Во-первых, в части инфраструктуры: молодежные центры — это, конечно, хорошо, но не надо забывать и об объектах, представляющих сферу образования и культуры. Они ровно с тем же успехом могут быть использованы для работы и реализации молодежных инициатив, как справедливо заметила вице-премьер.

Во-вторых, в республике реализуется огромное количество молодежных программ, но их список нигде не собран в удобном виде, чтобы с ними подробно познакомиться. Поэтому Лейла Фазлеева предложила поработать над смартекой этих проектов.

В-третьих, вице-премьер обратила внимание на множество молодежных объединений в республике — их действительно десятки. И надо разобраться, кто за что отвечает:

— Это и Молодежный парламент, и Молодое правительство, и Лига студентов, и многие другие. Думаю, что при таком количестве структур, работающих с молодежной политикой, на стратегической сессии, которая пройдет в феврале, надо обозначить функционал всех этих организаций, посмотреть методы и систему их взаимодействия. Чтобы мы увидели, как в этих всех учреждениях реализуются общественные инициативы.

Вице-премьер обратила внимание на множество молодежных объединений в республике — их действительно десятки. И надо разобраться, кто за что отвечает

А еще вице-премьер посоветовала министерству вовлекать в свою орбиту волонтеров-одиночек, которые не входят в какие-либо объединения. Отдельно надо обратить внимание на профилактическую работу с людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Корпоративный Университет Минмола должен четко проработать вопросы подготовки психологических служб, а само министерство — подробнее заняться сельской молодежью:

— Коллеги говорили о том, что нет людей — нет села. А значит, наша задача связана с привлечением молодежи в село. В этом вопросе важно трудоустройство, это один из ключевых моментов, важных сегодня для молодежи. И Министерство по делам молодежи в 2022 году должно поставить перед собой задачу трудоустройства молодых людей.



— Мы понимаем: движение вперед будет, только если будет обратная связь, системность взаимодействия, системность наших встреч. Благодаря этому результаты станут еще выше. Мы помним, что в своей речи Ксения Денисовна [Разуваева] обозначила параметры республики как флагманские, и нам их нельзя потерять! — сказала Лейла Фазлеева.