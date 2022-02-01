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Рухнула финпирамида казанского бизнесмена — основателя проекта о франшизах «Бибосс»

08:22, 01.02.2022
Рухнула финпирамида казанского бизнесмена — основателя проекта о франшизах «Бибосс»
Фото: кадр трансляции

Криптовалютный инвестиционный проект Raf Systems, внесенный ЦБ РФ в прошлом году в число компаний с признаками финансовой пирамиды, закрывается. Об этом объявил казанский бизнесмен, руководитель проекта и основатель проекта о франшизах «Бибосс» Евгений Иванов в ходе трансляции вкладчикам.

«В силу сложившихся ситуаций, в силу неспособности Raf платить по своим обязательствам я прекращаю свою деятельность на посту руководителя проекта и закрываю проект», — сказал Иванов, а затем вспомнил ранее сказанные им слова: «Это самая рискованная финансовая авантюра в вашей жизни. Буквально. Вы можете потерять все». Части вкладчиков он пообещал вернуть средства.

Евгений Иванов создал Raf Systems в апреле 2021 года. Вкладчикам предлагали получить доход в размере 17—22% от вклада. За регистрацию нужно было заплатить от 100 долларов в биткоинах.

В ноябре Центробанк внес в список организаций с признаками финансовой пирамиды получивший распространение в Татарстане холдинг Life is Good. За деятельностью холдинга Банк России наблюдал уже давно. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но работает в разных регионах страны.

Маргарита Головатенко
ОбществоЭкономика Татарстан

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