В МВД назвали маркеры вовлечения детей в мошеннические схемы
Мошенники убеждают детей, что те оказывают содействие спецслужбам, и запугивают уголовной ответственностью за разглашение
Интерес к деньгам семьи и попытка получить к ним доступ являются маркерами вовлечения детей в мошенническую схему с финансами. Об этом рассказал оперуполномоченный УБК МВД России Кирилл Романов, передает ТАСС.
По его словам, ребенок может интересоваться паролем от банковского приложения или другими вопросами, которых раньше не было. Когда детей подталкивают к тяжким преступлениям, их предварительно чем-то снабжают: например, вынуждают забрать и спрятать воспламеняющуюся жидкость.
— Злоумышленники стремятся не только обмануть ребенка, но и вовлечь — для этого его надо чем-то снабдить, — подчеркнул представитель киберполиции.
Мошенники убеждают детей, что те оказывают содействие спецслужбам, и запугивают уголовной ответственностью за разглашение. Ребенок становится закрытым и не делится с родителями. Аферисты также могут угрожать, что пострадают близкие.
Романов отметил, что бывают случаи, когда дети сначала переводят деньги родителей по указанию преступников, а затем их привлекают к тяжким преступлениям. При задержании подростки утверждают, что «оказывали содействие», не сразу понимая последствия.
Ранее сообщалось, что россиян предупредили о росте мошенничества с налоговыми уведомлениями. Злоумышленники могут звонить от лица налоговых органов, уточняя данные, и запугивать штрафами.
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