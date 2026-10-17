В МВД назвали маркеры вовлечения детей в мошеннические схемы

Мошенники убеждают детей, что те оказывают содействие спецслужбам, и запугивают уголовной ответственностью за разглашение

Фото: Айдар Раманкулов

Интерес к деньгам семьи и попытка получить к ним доступ являются маркерами вовлечения детей в мошенническую схему с финансами. Об этом рассказал оперуполномоченный УБК МВД России Кирилл Романов, передает ТАСС.

По его словам, ребенок может интересоваться паролем от банковского приложения или другими вопросами, которых раньше не было. Когда детей подталкивают к тяжким преступлениям, их предварительно чем-то снабжают: например, вынуждают забрать и спрятать воспламеняющуюся жидкость.

— Злоумышленники стремятся не только обмануть ребенка, но и вовлечь — для этого его надо чем-то снабдить, — подчеркнул представитель киберполиции.

Реальное время / realnoevremya.ru

Мошенники убеждают детей, что те оказывают содействие спецслужбам, и запугивают уголовной ответственностью за разглашение. Ребенок становится закрытым и не делится с родителями. Аферисты также могут угрожать, что пострадают близкие.

Романов отметил, что бывают случаи, когда дети сначала переводят деньги родителей по указанию преступников, а затем их привлекают к тяжким преступлениям. При задержании подростки утверждают, что «оказывали содействие», не сразу понимая последствия.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о росте мошенничества с налоговыми уведомлениями. Злоумышленники могут звонить от лица налоговых органов, уточняя данные, и запугивать штрафами.

Алсу Сабирзанова