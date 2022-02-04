ДОСААФ vs радиоклуб Татарстана: «Чем они там занимаются? Правильно ли, законно ли? Лес вопросов»

В обществе содействия армии уверяют — клуба по документам нет. Радиолюбители напомнили о радиостанции на балансе ДОСААФ

В ДОСААФ Татарстана объяснили, почему решили выселить работающий под их вывеской казанский радиоклуб, которому через 2 года исполнится 90 лет. По словам руководителя татарстанского общества содействия армии Сергея Старостина, причина — в отсутствии каких-либо документов у клуба, дескать организация существует только на словах. При этом клуб не выселяют полностью, а лишь из нескольких кабинетов. В ответ радиолюбители заявили, что не намерены регистрировать объединение, чтобы не нести дополнительных расходов — ведь финансирования от ДОСААФ клуб не получает. Но коллективная радиостанция, на базе которой и вырос клуб, по их словам, числится на балансе общества и на нее есть документы. Мнения сторон выслушал корреспондент «Реального времени».



ДОСААФ: «Просили предоставить документы, но ничего нет»

На этой неделе казанский радиоклуб ДОСААФ обратился в редакцию «Реального времени» за помощью. Радиолюбители сообщили, что новый руководитель общества содействия армии выселяет их из здания. Причина, полагают они, в том, что клуб не приносит доходов и существует на общественных началах. Хотя команда представляет ДОСААФ РТ на всероссийских конкурсах. Негласно в обществе содействия армии подтвердили, что радиолюбителям не рады.

А вскоре после публикации председатель правления ДОСААФ РТ Сергей Старостин объяснил почему организация оставляет радиоклуб без помещения. Проблему руководитель общества видит в юридической плоскости — организация никак не зарегистрирована, а значит, взаимодействовать с ней невозможно:

— Вы в курсе, что у них вообще нет никаких документов? У них нет устава, у них нет договора, и вообще непонятно с юридической точки зрения, чем эта организация занимается, на каком основании она здесь находится, вид ее деятельности. Может ли она что-то тут делать и так далее. То есть огромное количество вопросов. И потом, с кем разговаривать, с кем вообще вести разговор? Потому что сегодня приходит один, завтра — другой, послезавтра — третий, документов нет. Уже полгода назад, до меня, их попросили предоставить документы, но ничего нет, — эмоционально заявил Старостин, который возглавил ДОСААФ РТ в сентябре прошлого года.

Сергей Старостин проблему видит в юридической плоскости — организация никак не зарегистрирована, а значит, взаимодействовать с ней невозможно. Фото: tatarstan.ru

Каким образом на протяжении всей своей истории радиоклуб и коллективная радиостанция действовали без документов, Сергей Старостин не понимает. Он подчеркнул, что без документального основания работать с радиолюбителями не получится, при этом ДОСААФ, по его словам, готов помочь с оформлением бумаг:

— У них нет документов и устава, а согласно уставу ведь любой вид деятельности описывается — чем они занимаются, как они занимаются, нужны ли какие-то лицензии, разрешения, еще что-то. Откуда я знаю, чем они там занимаются? Правильно ли, законно ли, и кто? Лес вопросов, на которые, к сожалению, нет ответов. Поэтому им и сказали — предоставить документы. Они не предоставили. Мы бы им сами могли помочь с оформлением документов, как многим здесь. Я не знаю, какие отношения были раньше, не могу сейчас сказать. Но за последнее большое количество лет никаких отношений с ДОСААФом РТ у них не было. Может быть, как с физлицом, какие-то разовые работы, не могу сказать.

В беседе с «Реальным временем» Сергей Старостин подчеркнул, что в настоящее время никаких документов нет и на коллективную радиостанцию клуба. Все, на что ссылаются радиолюбители, по его словам, — бумаги советских времен:

— Сейчас радиостанция никакого отношения к ДОСААФ не имеет. Потому что сейчас времена не как 50 лет назад, на которые они ссылаются, хотя и тогда был определенный порядок. Любая организация, тем более если занимается вот такими видами деятельности, если это общественная организация, должна быть зарегистрирована, иметь устав, где прописаны цели деятельности. Если деятельность специфичная, естественно, нужно пройти какие-то процедуры. А так, чем они занимаются и почему, — никто, к сожалению, пояснить не может. У нас есть несколько клубов, несколько направлений, наших структурных подразделений, но они все имеют уставы, у всех есть лицензии на виды деятельности, то есть они четко структурированы.

Каким образом на протяжении всей своей истории радиоклуб и коллективная радиостанция действовали без документов, Сергей Старостин не понимает. Фото: radioklub.narod.ru

«Вышки того и гляди рухнут, ветер был, опасно»

Еще один момент, который беспокоит Сергея Старостина, — техническая сторона вопроса. Радиоаппаратура и вышки никак не задокументированы, на балансе ДОСААФ Татарстана они не состоят.

— Здесь ведь еще много пограничных вопросов. У них 4-этажные вышки стоят на крыше, к нам определенные службы приходят: они шатаются, они опасны — говорят. Начинаем выяснять чьи? Радиоклуба. Дайте какие-нибудь документы. Их нет. Того и гляди рухнут, ветер был, опасно. Они говорят: мы сейчас ими не пользуемся, они наши, но денег на содержание нет, в общем, вот так. Ни на один вопрос нет вразумительного конструктивного ответа, — посетовал Старостин.

Привел и другие претензии — по вопросам аренды, коммунальных платежей. А главное — непонятен статус клуба. «Должно же быть у них какое-то юридическое оформление отношений. С ними должны быть заключены договоры. У нас здесь специальный пропускной режим, потому что внизу тир, там стреляют, мероприятия различные проводятся. Надо пропуска оформить. Я не скажу, что это сложно, но это все должно быть».

Говорить о полном выселении радиоклуба Сергей Старостин считает неверным. Сокращается лишь количество помещений, которые, по словам главы ДОСААФ, радиоклуб использует неэффективно:

— Неправильная информация, что мы их выселяем. Им остается их комната, где они могут осуществлять свою деятельность. Просто у них были два класса, которые использовались последний раз неизвестно когда, дети туда не ходят, никого нет. По этим классам мы им сказали, чтобы освободили. Мы сделали запрос в Минобороны, там сказали, что подготовка таких специалистов уже давным-давно никому не нужна и необходимости в этом у Минобороны нет. У них нет даже одного какого-то представляющего лица. Кабинет мы им оставили, но к нам ведь придут и спросят, почему все сидят на договорных отношениях, а они сидят как хотят, что это такое? Внизу Росгвардия, на основании чего она их будет пускать?

Клуб: «Коллективная радиостанция в системе ДОСААФ»

Александр Новиков: «По документам я руковожу коллективной радиостанцией с 1980 года. До 1995 года получал зарплату в ДОСААФ, как начальник коллективной радиостанции. Она продолжает существовать до сих пор, а меня перевели на должность начальника радиоклуба». Архивное фото: radioklub.narod.ru

«Реальное время» попросило начальника радиоклуба прокомментировать претензии руководства ДОСААФ РТ. В ответ Александр Новиков уверенно заявил, что коллективная радиостанция является частью ДОСААФ согласно уставу. А значит, радиоклуб является подразделением общества.



— Коллективная радиостанция существовала в системе ДОСААФ. Использование радиостанции регламентируется документами Министерства связи, Россвязькомнадзором, Главным радиочастотным центром. Есть соответствующий документ на право эксплуатации любительской радиостанции. У меня документы есть! По документам я руковожу коллективной радиостанцией с 1980 года. До 1995 года получал зарплату в ДОСААФ как начальник коллективной радиостанции. Она продолжает существовать до сих пор, а меня перевели на должность начальника радиоклуба. Но радиостанция — основополагающий элемент этой деятельности, радиоклуб — объединение на базе радиостанции. В должности начальника радиоклуба до 2019 года я получал зарплату от ДОСААФ! — отметил Новиков.

Глава клуба подтвердил, что некоторые другие федерации по разным видам спорта сотрудничают с ДОСААФ РТ, являясь самостоятельными юридическими лицами. Однако сам он регистрировать радиоклуб не собирается, так как коллективная радиостанция, согласно положению, существует внутри ДОСААФ.

— Есть федерации по видам спорта. Они могут быть оформлены как юридические лица, если им это надо. Парашютный спорт у нас при аэроклубе. Аэроклуб — это самостоятельная юридическая величина. Они культивируют свои виды спорта. Когда у нас радиоклуб был — мы культивировали радиоспорт. И сейчас на общественных началах пытаемся это поддержать. Какой смысл нам регистрироваться, как юридическое лицо? В системе ДОСААФ РФ есть положение о коллективной радиостанции ДОСААФ России. Там все прописано. Это ведомственный документ ДОСААФ, — уверяет Новиков.

По его мнению, оформление юридического лица — это дополнительные расходы, а клуб и радиостанция и без того существуют на голом энтузиазме своих членов и не приносят никаких доходов.



— Мы деньги не требуем. Предыдущие начальники если и не помогали, то не мешали. Мы же представляли ДОСААФ на выставках, разворачивали радиостанцию, содействие оказывали, мы патриоты! Никто не хочет ничего понять. Всем надо договор, договор, договор. А если мы структурное подразделение, нужно просто признать наличие коллективной радиостанции. Тогда и все проблемы с арендой отпадают, — убежден начальник радиоклуба.