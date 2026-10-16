Путин провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV

Президент отметил важность российско-ватиканского сотрудничества по продвижению духовно-нравственных ценностей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV. Об этом сообщили в Vatican news.

По данным издания, понтифик выразил глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в городе Алешки Херсонской области и призвал к прекращению огня для доставки продовольствия и медпомощи, а также безопасной эвакуации мирного населения. Лев XIV также заявил о приверженности Ватикана содействию диалогу и миру.

В Кремле сообщили, что Путин отметил важность российско-ватиканского сотрудничества по продвижению духовно-нравственных ценностей и защите христиан, а также пожелал понтифику скорейшего восстановления после операции.

Президент поблагодарил Льва XIV за готовность внести вклад в урегулирование конфликта. Ему даны исчерпывающие разъяснения об ответственности киевского режима за гуманитарную обстановку в Алешках. Стороны условились о взаимодействии по обеспечению безопасности населения города и организации жизненно важных поставок. Разговор прошел в конструктивном и взаимоуважительном ключе.

Ранее сообщалось, что Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Президент заслушал доклады о ситуации в зоне СВО.

Алсу Сабирзанова