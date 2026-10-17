Мошенники стали рассылать россиянам вирусные повестки о вызове на допрос
В письме говорится, что человеку направлена повестка о вызове для следственных действий, и прикреплен архив с вирусом
Мошенники начали рассылать по электронной почте заархивированные повестки о вызове к следователю с вредоносным ПО, передает ТАСС.
В письме говорится, что человеку направлена повестка о вызове для следственных действий, и прикреплен архив с вирусом. Чтобы побудить открыть файл, аферисты угрожают приводом по ст. 113 УПК РФ, денежным взысканием по ст. 118 УПК РФ или объявлением в розыск по ст. 210 УПК РФ.
Если человек не открывает зараженный файл, сообщения продолжают приходить с интервалом 15–20 минут. Мошенники рассчитывают, что после таких уведомлений человек испугается и откроет файл, что приведет к заражению устройства.
Ранее сообщалось, что россиян предупредили о мошенниках, выманивающих деньги под предлогом инвестиций в криптовалюту. Злоумышленники размещают в интернете рекламу об «альтернативном» источнике дохода.
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