Мошенники стали рассылать россиянам вирусные повестки о вызове на допрос

В письме говорится, что человеку направлена повестка о вызове для следственных действий, и прикреплен архив с вирусом

Фото: Реальное время

Мошенники начали рассылать по электронной почте заархивированные повестки о вызове к следователю с вредоносным ПО, передает ТАСС.

В письме говорится, что человеку направлена повестка о вызове для следственных действий, и прикреплен архив с вирусом. Чтобы побудить открыть файл, аферисты угрожают приводом по ст. 113 УПК РФ, денежным взысканием по ст. 118 УПК РФ или объявлением в розыск по ст. 210 УПК РФ.

Если человек не открывает зараженный файл, сообщения продолжают приходить с интервалом 15–20 минут. Мошенники рассчитывают, что после таких уведомлений человек испугается и откроет файл, что приведет к заражению устройства.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о мошенниках, выманивающих деньги под предлогом инвестиций в криптовалюту. Злоумышленники размещают в интернете рекламу об «альтернативном» источнике дохода.

Алсу Сабирзанова