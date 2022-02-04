Фигурист Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпиады

Российский фигурист Марк Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине, сообщает «РИА Новости».



Первой дисциплиной была короткая программа в мужском одиночном катании. За прокат произвольной программы с двумя четверными прыжками и тройным акселем Кондратюк получил 95,81 балла. Первое место занял американец Натан Чен — 111,71 балла, второе место взял японский фигурист Сема Уно — 105,46 балла.

Так, сборная США набрала 10 очков и вышла в лидеры командного турнира после первого вида соревнований. Команда Японии заняла второе место с 9 баллами, Россия — третье место с 8 баллами.

Олимпийский комитет России вчера объявил официальный состав сборной страны на короткую программу командного турнира по фигурному катанию Олимпиады в Пекине.

Маргарита Головатенко