Жора Крыжовников снимет в Казани многосерийный фильм «Слово пацана»

Фото: пресс-служба дирекции «Время кино»

Российский кинорежиссер Жора Крыжовников решил провести съемки в Казани. Он планирует создать многосерийный художественный фильм.

Рабочее название проекта «Слово пацана». В сериале будет несколько персонажей — мама, папа — крупный мужчина, следователи и зэки.

В съемках смогут поучаствовать казанцы. На этой неделе с 2 по 7 февраля в столице Татарстана планируется провести кастинг среди местной молодежи.



Принять участие в проекте смогут парни в возрасте от 14 до 16 лет и от 18 до 23 лет и девушки в возрасте от 13 до 16 лет.



Так, на роль матери могут претендовать женщины в возрасте от 33 до 40 лет, на роль отца и следователя — мужчины от 35 до 45 лет. Сыграть заключенных смогут 27-летние, говорится в сообщении дирекции «Время кино».

По всей видимости, речь идет об экранизации книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». В декабре 2020-го ее выпустило независимое московское книжное издательство Individuum.

Фото: moskvichmag.ru

Книгой, к слову, интересовалась татарстанская прокуратура — она проводила ее проверку. В надзорном ведомстве полагали, что произведение Гараева может содержать запрещенную законом информацию.

О «казанском феномене», как создавалась книга и какие уникальные факты легли в ее основу «Реальное время» узнавало лично у автора. Подробнее — в интервью.

Татьяна Демина