Минниханов: прямые рейсы в Индию станут толчком для бизнеса

Сейчас прорабатывается несколько направлений

Открытие прямых авиарейсов из Татарстана в Индию станет серьезным толчком для развития бизнеса и туризма. Сейчас прорабатывается несколько направлений. Об этом ТАСС сообщил глава республики Рустам Минниханов на полях II Российско-индийского бизнес-форума «Тайм» в Казани.

— Прямые авиационные сообщения — это серьезный толчок к сближению бизнеса, я уже не говорю про туризм. Туризм напрямую зависит от удобства прямых линий. Мы будем активно продвигать реализацию этого проекта, — сказал Минниханов.

Он отметил, что речь идет не только о Мумбаи, но и о других городах Индии. «Индия большая, несколько городов», — добавил глава республики.

Напомним, II Российско-индийский бизнес-форум «Тайм» стартовал 15 октября. Мероприятие прошло в Центре уникального мастерства в Казани.

Алсу Сабирзанова