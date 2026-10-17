Минниханов: прямые рейсы в Индию станут толчком для бизнеса
Сейчас прорабатывается несколько направлений
Открытие прямых авиарейсов из Татарстана в Индию станет серьезным толчком для развития бизнеса и туризма. Сейчас прорабатывается несколько направлений. Об этом ТАСС сообщил глава республики Рустам Минниханов на полях II Российско-индийского бизнес-форума «Тайм» в Казани.
— Прямые авиационные сообщения — это серьезный толчок к сближению бизнеса, я уже не говорю про туризм. Туризм напрямую зависит от удобства прямых линий. Мы будем активно продвигать реализацию этого проекта, — сказал Минниханов.
Он отметил, что речь идет не только о Мумбаи, но и о других городах Индии. «Индия большая, несколько городов», — добавил глава республики.
Напомним, II Российско-индийский бизнес-форум «Тайм» стартовал 15 октября. Мероприятие прошло в Центре уникального мастерства в Казани.
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