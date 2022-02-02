Спасение заслуженного строителя Татарстана: экс-глава «Камгэса» выкупил долг Равиля Зиганшина на полмиллиарда

Рамиль Шайдуллин, партнер и друг главы ПСО «Казань», хочет стать кредитором терпящего бедствие предпринимателя

Крупный долг Равиля Зиганшина уплывает в руки его бывшего партнера — экс-директора «Камгэсэнергостроя» Рамиля Шайдуллина. Последний сейчас выступает в статусе ИП и пытается стать правопреемником обанкротившегося субподрядчика ПСО «Казань» — фирмы «ИСК «Стройинжиниринг» — ее компания Зиганшина привлекала к строительству метро в городе и не расплатилась. Суд ПСО проиграло и должно выплатить «субчику» 420 млн рублей, но, похоже, деньги уйдут не в конкурсную массу банкрота — долг выкупил лично Шайдуллин. Подробности — в материале «Реального времени».

Эхо Универсиады — долг в полмиллиарда

Инвестиционно-строительная компания «Стройинжиниринг» возводила к Всемирным студенческим играм в Казани второй участок первой линии казанского метро со станциями: «Яшьлек», «Северный вокзал» и «Авиастроительная». Эти 5,5 км обошлись в 12 млрд рублей, стройку финансировали из федерального бюджета, генподрядчиком выступало ПСО «Казань».

Черная кошка между компаниями пробежала через 2 года, в 2015 году оба предприятия обменялись встречными исками. Сначала ПСО «Казань» потребовало от «Стройинжиниринга» 657,3 млн рублей задолженности. Затем «Стройинжиниринг» потребовал признать договоры займа с ПСО — «притворными сделками». Спор шел вокруг контракта на 1,18 млрд рублей, включавший восемь договоров подряда. «Стройинжиниринг» к 2013 году успел получить 1,14 млрд рублей. Займы «закрывались зачетами выполненных работ». Но четыре договора подряда остались незакрытыми — с этим генподрядчик и пошел в суд на «субчика».

Обанкротившаяся 3 года назад компания «Стройинжиниринг» была близка к «Камгэсэнергострою», который контролировал «Ак Барс Холдинг». Летом 2015 года организация потребовала у генподрядчика 530 млн рублей. Впоследствии сумма требований снизилась до 491,8 млн рублей. Но в ПСО возразили, что не могут заплатить так как субподрядчик «не представил исполнительно-техническую документацию, что не позволяет надлежащим образом принять работы». Однако Арбитражный суд Татарстана решил, что «Стройинжиниринг» свои обязательства по договору все же выполнил, а представители ПСО необоснованно «уклоняются от подписания актов и оплаты выполненных работ на общую сумму 491 822 734 рубля». В итоге арбитраж удовлетворил претензии «Стройинжиниринга».

Обанкротившаяся 3 года назад компания «Стройинжиниринг» была близка к «Камгэсэнергострою», который контролировал «Ак Барс Холдинг». Фото: Максим Платонов

Три года спустя правопреемником субподрядчика по этому делу стало ООО «Управление производственно-технической комплектации» и право требование долга почти на полмиллиарда рублей перешло к нему. ООО «УПТК» принадлежит бизнесмену Олегу Гришину, но с 2020 года не показывает каких-либо финансовых результатов.



А в конце минувшего лета заявление о процессуальном правопреемстве подал уже лично экс-глава «Стройинжиниринга», а также бывший гендиректор «Камгэсэнергостроя» Рамиль Шайдуллин.

Его фирма ненадолго успела засветиться как один из подрядчиков строительства третьей очереди «Салават купере». В 2015 году на нем повисли просроченный кредит в банке на 470 млн рублей и долги перед партнерами на 1,8 млрд рублей.

У компаний Шайдуллина миллиардные долги

После того, как уволился по собственному желанию с поста гендиректора «Камгэса» и ушел в собственный бизнес, Рамиль Шайдуллин успел поработать в двух не слишком удачных предприятиях. Он возглавлял и был совладельцем ООО «Казаньжилстрой», которое сейчас в подвешенном состоянии, так как ФНС решило исключить фирму из ЕГРЮЛ.

Компания, хотя и не ведет своей деятельности с 2013 года, когда Шайдуллин ее продал, осталась должна своим контрагентам более 1 млрд рублей. Сейчас предприниматель возглавляет московскую компанию ООО «СК «Автодор», которая занималась дорожными работами в Тушино, а сейчас предлагает услуги по укладке тротуарной плитки, ямочному ремонту и покрытию асфальтной крошкой. Но и ее не назовешь успешной — компания была убыточной в 2019—2020 годах (уйдя в минус на 6,7 млн и 3,5 млн рублей соответственно), при этом она тоже должна своим контрагентам более 2 млрд рублей.



Почти сразу после окончания строительства участка метро Рамиль Шайдуллин перешел из «Стройинжиниринга» в «Камгэснергострой» (принадлежит ПАО «Холдинговая компания «Ак Барс»), которой как раз тогда, в 2012 году, удалось выиграть конкурс на строительство олимпийских объектов в Сочи.



После Универсиады компания участвовала в строительстве Иннополиса, стройка на 60 тыс. кв. м оценивалась в 4,7 млрд рублей (характерно, что генподрядчиком там выступало также ПСО «Казань»). Помимо этого, под руководством Шайдуллина «Камгэс» строил спецшколу в ОЭЗ «Алабуга» и технопарк «Синергия» (последний — оценивался в 1 млрд рублей).

В 2014 году Рамиль Шайдуллин вынашивал планы по участию в проекте «Смарт Сити» в Лаишевском районе и работал на объектах нефтехимического комплекса Татарстана. При этом у «Камгэса» уже тогда были проблемы — компанию Шайдуллин принял с многомиллионными долгами (в 2014 году долговая нагрузка составляла 300 млн рублей). В 2019 году в компании ввели процедуру наблюдения, компания задолжала к тому моменту до 7 млрд рублей — но и ей самой были должны примерно столько же. Эксперты полагали, что в финансовое пике «Камгэс» привел именно Шайдуллин, который руководил компанией менее двух лет.

После Универсиады компания участвовала в строительстве Иннополиса, стройка на 60 тыс. кв. м оценивалась в 4,7 млрд рублей. Фото: Максим Платонов

Последующее руководство «Камгэса» постепенно распродавало имущество в Набережных Челнах, аккумулируя активы в Казани. С 2015-го «Камгэс» занимался модернизацией производства Казанского вертолетного завода, а также выступал генподрядчиком реконструкции производства ракетных двигателей на пермском оборонном заводе «Протон — Пермские моторы».

Дело о несостоятельности «Камгэса» возбудили в 2020 году, а в 2021 году осенью в офисе компании прошли обыски — из-за невыплаты зарплат в дочернем ООО «ЗЖБИ-210». За 10 лет обороты компании рухнули в 10 раз, составив 1,2 млрд в 2020 году, а с 2017 года «Камгэс» ушел в минус, показав последний раз убыток в 1,1 млрд рублей.

Шайдуллин: «Зиганшин — руководитель от бога»

Сам Рамиль Шайдуллин никогда не скрывал, что был человеком из команды Равиля Зиганшина. В одном из интервью лет семь назад он признавался, что проработал в системе ПСО «Казань» несколько лет и считает это время для себя «золотым», в том числе из-за активной работы на стройках Универсиады, на которых он сначала работал как руководитель субподрядного подразделения СК «Стройинжиниринг». Вместе с Зиганшиным Шайдуллин успел построить мосты, развязки, Дворец водных видов спорта, театр кукол.

«Это руководитель от бога, он вкладывает в работу каждую крупинку своей души и тела. И мне посчастливилось поработать в его структуре, — так характеризовал своего бывшего шефа Шайдуллин. — У нас была слаженная команда во главе с Равилем Зиганшиным, которая работала как часики. И опыт, который там получил, я стараюсь воплотить в какой-то мере и в «Камгэсэнергострое».

Карьеру в Татарстане Рамилю Шайдуллину подкосило во время стройки Иннополиса — «Камгэс» выиграл этот тендер в феврале 2014 года. Корпоративный конфликт, как выяснила впоследствии газета «Реальное время», разгорелся, когда «Камгэсэнергострой» потребовал от Иннополиса увеличить стоимость работ по строительству жилого корпуса и спортивного комплекса Университета Иннополис с 1,7 млрд рублей до 2,1 млрд рублей (на 320 млн). Это был ответный удар на требование Иннополиса неустоек за пропущенные сроки ввода в эксплуатацию ряда объектов. Скандальная судебная тяжба стоила Шайдуллину кресла главы строительной компании. По сути — за срыв сроков сдачи объектов Иннополиса (в «Камгэсе» настаивали, что сроки эти были в принципе невыполнимыми).

В тот же период поссорились бывшие партнеры Шайдуллин и Зиганшин (что, вероятно, и привело к взаимным судебным претензиям «Стройинжиниринга» и ПСО «Казань» в 2015 году). На строительстве Иннополиса существовало жесткое противостояние между бывшим главой «Камгэса» и гендиректором «ПСО «Казань».

Карьеру в Татарстане Рамилю Шайдуллину подкосило во время стройки Иннополиса. Фото: Максим Платонов

В компании ПСО «Казань», куда обратилась газета «Реальное время» с просьбой высказать позицию по спору с ИСК «Стройинжиниринг», где правопреемником по делу хочет стать Шайдуллин, пока не ответили на запрос издания, комментарий будет опубликован по получении. Связаться с бывшим главой «Камгэса» также не удалось — по указанным в открытом доступе его телефонам никто не ответил. Редакция готова предоставить ему слово.