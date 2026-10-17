Задержки более 100 рейсов в аэропортах Москвы обсудили на оперштабе Минтранса

Аэропортам указано обеспечить необходимые условия для комфортного ожидания

Фото: Дарья Пинегина

Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин провел в Шереметьево оперативный штаб по работе гражданской авиации. По состоянию на 15:30 мск в аэропортах московского авиаузла задерживалось 103 рейса на вылет и прилет.

По итогам штаба Минтранс поручил авиакомпаниям обеспечить соблюдение правил предоставления питания и размещения пассажиров в гостиницах, усилить работу представителей на местах и организовать СМС-оповещение об изменении статуса рейсов. Кол-центры обязали заблаговременно информировать пассажиров по доступным каналам связи.

Аэропортам указано обеспечить необходимые условия для комфортного ожидания.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) поручено оценить оснащенность и пропускную способность запасных аэродромов и контролировать направление бортов. В Минтрансе заверили, что все запасные аэродромы обеспечены достаточным запасом керосина.

На местах работают специалисты Ространснадзора. Работа авиации остается на контроле Минтранса и Росавиации. В ведомстве призвали СМИ использовать информацию о работе гражданской авиации только из официальных источников.

Зульфат Шафигуллин