Задержки более 100 рейсов в аэропортах Москвы обсудили на оперштабе Минтранса
Аэропортам указано обеспечить необходимые условия для комфортного ожидания
Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин провел в Шереметьево оперативный штаб по работе гражданской авиации. По состоянию на 15:30 мск в аэропортах московского авиаузла задерживалось 103 рейса на вылет и прилет.
По итогам штаба Минтранс поручил авиакомпаниям обеспечить соблюдение правил предоставления питания и размещения пассажиров в гостиницах, усилить работу представителей на местах и организовать СМС-оповещение об изменении статуса рейсов. Кол-центры обязали заблаговременно информировать пассажиров по доступным каналам связи.
Аэропортам указано обеспечить необходимые условия для комфортного ожидания.
Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) поручено оценить оснащенность и пропускную способность запасных аэродромов и контролировать направление бортов. В Минтрансе заверили, что все запасные аэродромы обеспечены достаточным запасом керосина.
На местах работают специалисты Ространснадзора. Работа авиации остается на контроле Минтранса и Росавиации. В ведомстве призвали СМИ использовать информацию о работе гражданской авиации только из официальных источников.
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