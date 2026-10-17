Президент Египта покинет пост в 2030 году

В 2024 году Абдель Фаттах ас-Сиси приезжал в Казань на саммит БРИКС

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что собирается покинуть пост по окончании срока в 2030 году. По его словам, этот вопрос не подлежит обсуждению, пишет РИА «Новости».

Раннее объявление ас-Сиси объяснил тем, чтобы «потом никто не сказал, будто бы я готовлю преемника из числа родственников или близких».

Абделя Фаттаха ас-Сиси избрали президентом Египта в 2014 году, через четыре года он переизбрался на второй срок. В 2019-м по итогам референдума в Египте приняли поправки о возможности ас-Сиси баллотироваться на новый срок. Также пребывание на посту президента увеличили с четырех до шести лет.

В 2024 году Абдель Фаттах ас-Сиси приезжал в Казань на саммит БРИКС. В том же году Египет стал полноправным членом объединения.

Денис Петров