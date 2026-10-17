Бизнес-обзор: ФНС банкротит бывший завод Когогиных, с Haier взыскали 2,6 млрд

На татарстанском заводе «Алабуга-волокно» сменилось руководство

Фото: Реальное время

Кадровые перестановки произошли на этой неделе у татарстанского производителя углеродного волокна — на заводе «Алабуга-волокно» из структур «Росатома». ФНС добивается банкротства зеленодольского предприятия уральского бизнесмена Сергея Мазуркевича — заводом раньше владела семья Когогиных. Структура московского Минздрава взыскала 2,6 млрд рублей неосновательного обогащения с Haier, чьи заводы работают в Набережных Челнах, подробнее — в обзоре «Реального времени».

ФНС грозит крахом новому владельцу фанерного завода в Зеленодольске

Во вторник налоговики обратились в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о банкротстве АО «Зеленодольский портово-логистический центр (АО «ЗЛЦ»). Так уже больше месяца называется бывший деревообрабатывающий завод, предшественник фанерного — предприятия, которым владела семья гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина.

Производство в последние годы простаивало, а в начале 2026-го стало известно, что его территорию приобрел уральский олигарх Сергей Мазуркевич, через свой горнопромышленный холдинг. Топ-менеджер из его структур Александр Стрежнев еще недавно возглавлял татарстанскую компанию — до ее переименования в ЗЛЦ. Сейчас признания ее финансово несостоятельной добивается долговой центр федеральной налоговой службы — Межрайонная ИФНС России №7 по Омской области. Иск пока не зарегистрирован, данные опубликованы на Федресурсе.

История фанерного завода в Зеленодольске превышает 100 лет, предприятие находится в 40 км от Казани, на левом берегу Волги. Производило березовую водостойкую фанеру, мощности позволяли выпускать до 60 тысяч кубов в год. Более 90% продукции экспортировалось в страны СНГ, а также в государства Европы, Северной Америки и Ближнего Востока.

УГПХ Мазуркевича осваивает зеленодольский объект с прошлого года. Холдинг объединяет предприятия горнодобывающего сектора и компании по хранению и транспортировке грузов в России и СНГ. В структуру входят девять предприятий по выпуску нерудных строительных материалов, включая «Уралдоломит», «Уральский щебень», «Логистика Урал» и другие. Совокупная мощность горноперерабатывающих производств холдинга составляет до 20 млн тонн продукции в год.

Впрочем, сейчас финансовые дела у миллиардера ухудшились: у ряда предприятий растут долги по налогам, выручка УГПХ в прошлом году просела в два раза, до 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль составила всего 36 тыс. Холдинг с марта банкротят налоговики Башкортостана, предъявляя требования на сумму свыше 95 млн рублей. Но, судя по последним данным арбитража, стороны готовят проект мирового соглашения.

Оборот АО «Зеленодольский портово-логистический центр» в минувшем году тоже был скромным — 15,7 млн, чистая прибыль — 1,9 млн рублей. Одноименный ресурс в Сети сообщает о создании промышленного парка в Зеленодольске на берегу Волги со своим причалом для речных судов и ж/д веткой, где грузы можно принимать и отправлять водой, по железной дороге и автотранспортом. В комплексе есть склад площадью 1 580 кв. м, остальные показатели пока не приводятся.

С Haier взыскали 2,6 млрд неосновательного обогащения

Московская «Гормедтехника» отсудила у китайского производителя бытовой техники Haier 2,6 млрд рублей неосновательного обогащения. В эту сумму вошли оплаченная стоимость товара (в связи с расторжением договора), неустойка, проценты по ст. 395 ГК РФ и расходы на госпошлину. Решение в понедельник вынес Арбитражный суд Москвы, опубликована резолютивная часть.

Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

В августе китайская компания пыталась отменить арест имущества в пределах 2,6 млрд рублей. В обоснование указала, что суд первой инстанции не дал надлежащей оценки его финансовой устойчивости, подтвержденной заключением специалиста и бухгалтерской отчетностью за I квартал 2026 года, из которых следует, что чистые активы общества многократно превышают сумму исковых требований, а по итогам первого квартала общество вернулось к прибыльной деятельности. По данным «СПАРК-Интерфакс», в минувшем году «Хайер электрикал эпплаенсис рус» понесла убытки в размере 4,2 млрд рублей при сократившейся на 26% выручке — 107,3 млрд.

В Haier также сообщили, что у «Гормедтехники» находится спорное оборудование стоимостью, сопоставимой с ценой иска, что «свидетельствует о двойном обеспечении и несоразмерности мер». Ответчик указывал, что арест на 2,6 млрд рублей причиняет существенный вред его хозяйственной деятельности, поскольку изымает из оборота значительные денежные средства и вынуждает привлекать заемное финансирование под высокие проценты.

Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Как следует из материалов дела, китайский производитель техники поставил автоматизированные аптечные системы (роботоаптеки) в девять медорганизаций Москвы на сумму 3,6 млрд рублей. Получил от структуры департамента Минздрава аванс и доплату в 3,3 млрд, или 90% от цены. Оборудование было поставлено, но, по утверждению истца, имело существенные недостатки, работы по подготовке помещений и вводу в эксплуатацию были не завершены, в связи с чем он заявил односторонний отказ от договора и потребовал возврата уплаченных средств. После частичного удовлетворения требования за счет банковской гарантии в размере 727 млн сумма иска составила 2,6 млрд.

Производитель бытовой техники и электроники из КНР имеет 133 производственные площадки и более 100 тысяч сотрудников по всему миру. Впервые его продукция появилась в России в 2007 году, а первый фирменный магазин открылся в 2018-м. Через год компания Haier открыла в Набережных Челнах индустриальный парк, первым объектом которого стал завод стиральных машин мощностью 500 тысяч в год. У компании в автограде также есть завод холодильников, а летом 2022-го она решила построить здесь еще одно производство холодильников и морозильных камер за 4,5 млрд рублей.

Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Новый шеф на татарстанском заводе в составе «Росатома»

В среду на елабужском заводе «Алабуга-волокно» в составе холдинга «Юматекс» (дивизион «Росатома») сменилось руководство. Предприятие возглавил его технический директор Александр Лунев. Предыдущий руководитель Андрей Габерлинг управлял заводом последние пять лет, пройдя перед этим путь от инженера-технолога до исполнительного директора.

Компания с уставным капиталом почти в 7 млрд рублей была зарегистрирована на территории ОЭЗ «Алабуга» в 2011 году. В 2012-м началась стройка, за год сдали все производственные корпуса. В 2013-м на площадке смонтировали компоненты технологической линии и приступили к холодной пусконаладке. Затем команда отработала настройки оборудования, сформировала первый технический регламент и заложила базу действующей технологии. Параллельно шли поиски партнера‑поставщика сырья. В мае 2015 года началась промышленная эксплуатация завода — важный шаг в реализации программы импортозамещения.

Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Сегодня это крупнейший в России производитель углеродного волокна или композитов, а также крупнейший экспортер этой продукции. В качестве сырья здесь используют ПАН-прекурсор собственного выпуска. Технология разработана российскими инженерами, мощность производства — более 1 400 тонн в год. Один из значимых проектов завода — поставка композитов для среднемагистрального самолета МС‑21.

Новый формат «Бахетле»

На неделе «Реальное время» рассказывало и о других новостях деловой повестки. Власти Казани ищут нового собственника для здания на ул. Сыртлановой, 9а, где в последние годы работала социальная столовая «Бахетле», а до нее — блок школьного питания Департамента продовольствия и социального развития. В компании сообщили, что посетителей здесь уже не принимают — из помещения вывозят оборудование. Сейчас топ-менеджмент Муслимы Латыповой занят трансформацией сети супермаркетов под магазины нового формата и поиском покупателя ТЦ на Оренбургском тракте. В отношении последнего обсуждаются разные варианты продажи, подробнее — в материале.

предоставлено пресс-службой «Бахетле»

Татарстан не оставляет попыток установить прямое авиасообщение с Индией. «Я надеюсь, сегодня заложим основу этому направлению. Безусловно, должно быть тридцатое направление [из Казани] — Индия, Мумбаи», — заявил на форуме «ТАЙМ» министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов перед началом сессии в четверг. Подробнее — в материале «Реального времени».