Новак заявил, что экспорт дизеля в США не повлияет на цены на российских АЗС

«Только излишки могут поставляться на экспортные рынки», — подчеркнул вице-премьер

Фото: Динар Фатыхов

Возобновление экспорта дизельного топлива, в том числе в США, не отразится на ценах на российских АЗС, так как внутренний рынок полностью обеспечен и дефицита нет. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «Вестям» в кулуарах Российской энергетической недели.

По словам Новака, мощности российских НПЗ по дизелю в два раза превышают потребности внутреннего рынка, которые составляют 3,5–4 млн тонн в месяц. Ранее Россия дополнительно поставляла на мировые рынки около 3,5 млн тонн.

Сейчас на фоне выхода заводов из ремонтов сложился профицит, и для сохранения объемов переработки излишки необходимо направлять на экспорт.

Приоритетом для властей остается наполнение внутреннего рынка.

— Для нас приоритет — поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, это не обсуждается, это первый приоритет. И только излишки могут поставляться на экспортные рынки, — подчеркнул вице-премьер.

Неделю назад Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого США объявили о договоренности: Россия поставит до 3 млн тонн дизтоплива на американский и мировой рынки. После этого российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля.

Зульфат Шафигуллин