Главу «ПСО «Казань» Зиганшина вызвали на новый допрос — по делу об афере на 172 млн рублей

Фото: Максим Платонов

По данным источников «Реального времени», сегодня в Следком на допрос вызвали гендиректора «ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Утром против неустановленных лиц из руководства компании возбудили новое уголовное дело — о мошенничестве в особо крупном размере.



По версии следствия, руководство компании в 2019 году представило в налоговые органы декларации и фиктивные документы о взаимоотношениях с двумя контрагентами, в результате чего в последующем получило незаконное возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость на сумму 172 млн рублей.

Как выяснило «Реальное время», в новом уголовном деле речь идет о представлении пяти налоговых деклараций по НДС за четвертый квартал 2018 года — первичной и уточненных. Заведомо ложными сведениями в этих документах силовики считают несколько сделок, в частности с подконтрольной Равилю Зиганшину СК «Татдорстрой» и объединенной строительной компанией «Ресурс».

Ранее Зиганшину предъявили два эпизода уклонения от уплаты налогов на общую сумму около 4 млрд рублей.

Сначала руководителю ООО «ПСО «Казань» предъявляли обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 1,3 млрд рублей. То дело в апреле 2021-го прогремело обысками в казанской штаб-квартире ПСО, однако задержание Зиганшина 7 июня прошло без огласки. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде залога в размере 100 млн рублей.

Дело в апреле 2021-го прогремело обысками в казанской штаб-квартире ПСО. Фото: Роман Хасаев

А в начале января стало известно о деле об уклонении от уплаты налогов. По версии экономической полиции МВД и Следкома по РТ, 2,7 млрд рублей были скрыты от казны во время строительства футбольных стадионов в Самаре и Саранске путем фиктивных договоров с семью субподрядчиками компании в 2013—2018 годах.