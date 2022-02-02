В Пекине начались первые соревнования зимней Олимпиады-2022 — по керлингу в дабл-миксте
Сегодня в Пекине начались первые соревнования зимних Олимпийских игр 2022 года — по керлингу в дабл-миксте. Об этом сообщает «РИА Новости».
В первом раунде проходят матчи Швеция — Великобритания, Австралия — США, Норвегия — Чехия и Китай — Швейцария. Керлингисты из России не были отобраны на Олимпиаду в данном виде спорта.
Керлинг представляет собой командную спортивную игру на ледяной площадке. Участники двух команд по очереди пускают по льду специальные тяжелые гранитные снаряды в сторону размеченной на льду мишени. В каждой команде должно быть по четыре игрока. Этот вид спорта возник в Шотландии в 16-м веке.
Официальная церемония открытия Олимпиады состоится 4 февраля на Национальном стадионе в Пекине.
Ранее стало известно, что Россия возлагает большие надежды на сборную по биатлону на этих играх. Подробнее о выступлениях российских биатлонистов на Олимпиаде в разные годы — можно прочитать здесь.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым