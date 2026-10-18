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Татарстан планирует стать логистическим хабом для ПФО

09:04, 18.10.2026

Для реализации этой цели регион активно работает над инвестиционной привлекательностью и создает условия для иностранных инвесторов

Татарстан планирует стать логистическим хабом для ПФО
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Республика Татарстан намерена стать логистическим хабом для всего Приволжского федерального округа. Об этом на полях российско-индийского бизнес-форума «Тайм» сообщил глава республики Рустам Минниханов.

По его словам, регион географически хорошо расположен, а соседство с Башкирией, Удмуртией, Чувашией и Марий Эл позволяет снизить издержки.

— Татарстан географически хорошо расположен. Покупательная способность Татарстана большая. Я еще раз хочу сказать, что мы должны быть хабом для Приволжского округа, надо показать конкурентные наши возможности, — цитирует Минниханова ТАСС.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Для реализации этой цели регион активно работает над инвестиционной привлекательностью и создает условия для иностранных инвесторов. Минниханов отметил, что интерес инвесторов из Индии к республике возрастает ежегодно, а в форуме приняли участие 25 провинций страны.

Раис республики подчеркнул наличие взаимного интереса к сотрудничеству. Он добавил, что Татарстан намерен воспользоваться новыми возможностями, так как в некоторых направлениях республика сейчас ограничена.

Напомним, ранее Минниханов встретился с послами арабских стран и предложил им разместить генконсульства в Казани.

Зульфат Шафигуллин

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