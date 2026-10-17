Дубль Семенова прервал кошмар «Ак Барса»: казанцы добыли победу в матче с «Шанхаем»

Казанцы одолели в овертайме китайский клуб с Яшкиным и Петаном в составе

«Ак Барс» прервал четырехматчевую серию поражений, победив «Шанхай Дрэгонс» со счетом 3:2 в овертайме. Дублем отметился нападающий Кирилл Семенов, также шайбу в составе казанцев забросил форвард Дмитрий Кателевский. Показал ли «Ак Барс» закрытый хоккей, который обещал ранее Анвар Гатиятулин, — в материале «Реального времени».

Увидели ли мы закрытый хоккей в исполнении «Ак Барса»?

«Ак Барс» подходил к матчу с «Шанхай Дрэгонс» в сложном эмоциональном состоянии. Четыре подряд домашних поражения в «Татнефть Арене» не просто показали игровой кризис казанского клуба, но и усложнили его положение в турнирной таблице Восточной конференции. В преддверии встречи с китайской командой отрыв «Ак Барса» от девятого места составлял всего два очка. Над казанцами нависло давление, а главному тренеру Анвару Гатиятулину после провального матча с «Сочи» даже пришлось анонсировать, что клуб перейдет на более прагматичный, закрытый, как его принято называть, хоккей.

Увидели ли мы другой «Ак Барс» в игре с «Шанхай Дрэгонс»? (3:2 От) Глобально — разумеется, нет. Казанцы не отошли от активного хоккея, навязывали сопернику много силовой борьбы. Отличия в игре скрывались скорее в небольших нюансах, деталях, порой не всегда заметных рядовому болельщику.

— Я говорил, что, возможно, будем что-то менять. Понятно, что так не бывает: зашел в раздевалку и сказал, что сегодня все перестраиваем. Просто немного сместили акценты — в своей зоне, в средней зоне. Главное — понимать свое текущее состояние. На сегодняшний день это важный момент при становлении команды. Сейчас на этом этапе нам тяжело даются голы в атаке. Моменты есть, но при этом где-то пропускаем легкие шайбы. Поэтому нужно смотреть и оценивать состояние. Мы не собираемся уходить от того хоккея, в который играли. Просто немного поменяли принципы игры в отдельных зонах, — отметил на пресс-конференции Анвар Гатиятулин.

Семенов отделался штрафом после удаления в матче с «Сочи»

Сразу для нескольких хоккеистов «Шанхай Дрэгонс» вчерашняя встреча против «Ак Барса» была принципиальной. Нападающие Дмитрий Яшкин и Ник Петан ранее выступали за казанский клуб, но покинули столицу Татарстана с некоторой толикой недосказанности и неприятного послевкусия. Отчасти то же самое можно сказать и об Амире Мифтахове. Однако воспитанник казанской системы хоккея вчера участия в матче с «Ак Барсом» не принимал. Всему виной — неудачная игра голкипера в недавней встрече с «Трактором».

Петан и Яшкин наверняка были настроены заработать очки в матче с «Ак Барсом», передать привет бывшей команде. Но яркой игры ни тот, ни другой показать не сумели, не став центральными лицами противостояния.

Более двух периодов цифры на табло «СКА Арены» показывали скромный счет — 1:0. На 17-й минуте шайбу в большинстве забросил нападающий Кирилл Семенов, здорово щелкнувший после передачи Альберта Яруллина с правого круга вбрасывания. Отметим, что форвард набрал 14 (7+7) очков в 16 матчах текущего сезона. После удаления в прошедшей игре с «Сочи» был риск, что Семенов получит не только денежный штраф, но и дисквалификацию на один, а то и несколько матчей. Но все для нападающего «Ак Барса» сложилось благополучно. Он отделался небольшим материальным наказанием.

Важнейший в психологическом плане для «Ак Барса» гол в овертайме

Семенов стал поистине героем в матче с «Шанхай Дрэгонс», ведь шайбы Бретта Мюррея и Дэвида Чена позволили хозяевам избежать потери очков в основное время. «Ак Барс» был близок к поражению в пятом матче кряду, но в овертайме Кирилл Семенов и Александр Хмелевский организовали важнейший гол. Надо сказать, что для 55-го номера казанцев это набранное очко (результативный пас) стало лишь вторым в этом сезоне.

Анвар Гатиятулин продолжает искать рецепт для осеннего ренессанса «Ак Барса». Мы снова видим эксперименты в звеньях. Так, например, нападающий Равиль Якупов появился в первом звене вместе с Александром Хмелевским и Кириллом Семеновым. Дебютировал в КХЛ также молодой защитник Константин Никитин.

Впереди у «Ак Барса» сложный выезд в Минск. Против местного «Динамо» казанцы сразятся 18 октября. Начало матча — в 17:10 по московскому времени.

«Шанхайские Драконы» — «Ак Барс» — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

0:1 Семенов (Яруллин, Бывальцев, 16:59, 5х4)

1:1 Мюррей (Менелл, 50:55)

1:2 Кателевский (Марченко, 51:11)

2:2 Чен (Эддисон, Саттер, 53:28)

2:3 Семенов (Хмелевский, Миллер, 60:23)

«СКА Арена», Санкт-Петербург. 7128 зрителей.

Вратари: Хомченко — Арефьев.

Судьи: Сергей Беляев, Евгений Ромасько, Александр Садовников, Александр Чернышев.

Броски: 60-47. Броски в створ: 22-28. Голы: 2-3. Вбрасывания: 26-30. Блокированные броски: 8-23. Силовые приемы: 37-23. Отборы: 1-1. Потери: 11-11. Перехваты: 1-1. Время в атаке: 11:39-10:53. Штраф: 6-6.

