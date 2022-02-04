В Татарстане все амбулаторные лечебные учреждения будут работать по выходным

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане все амбулаторные лечебные учреждения будут работать не только в будни, но и в субботу и воскресенье. Такое решение сегодня принял оперштаб по противодействию распространению коронавируса в РТ, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Главам муниципальных образований Татарстана и руководителям на местах поручено лично объезжать все лечебные учреждения. Они должны оказать содействие амбулаторному звену.

На расширенном заседании штаба обратили внимание на необходимости строго соблюдать меры предосторожности. В частности, необходимо использовать средства индивидуальной защиты и проводить термометрию.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в Татарстане с 2 февраля начал действовать приказ о приостановке плановой медицинской помощи и диспансеризации. В соответствии с документом приостанавливается плановая медпомощь для взрослых, в том числе профилактические медосмотры и диспансеризация определенных групп населения (также углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирус). Кроме того, приостановлена доставка пациентов старше 65 лет в больницы из сел, за исключением вакцинации.

Как объяснил сегодня заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, оказание плановой медицинской помощи приостанавливается только в поликлиниках. Стационарная помощь продолжает оказываться.

