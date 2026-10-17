В Казани на сутки снизят давление воды в домах Приволжского района
Временные ограничения затронут жителей 64 улиц города
В Казани 22 и 23 октября в домах Приволжского района на сутки снизят давление воды. Об этом сообщается на официальном сайте Мэрии столицы Татарстана.
Ограничение вводится для подключения водопровода к централизованным сетям.
Понижение начнется 22 октября в 9:00 и продлится до 11:00 23 октября. В список попали сотни адресов, в том числе дома на улицах Гарифа Ахунова, Баки Урманче, Рихарда Зорге, Оренбургский Тракт, проспекте Победы и в Деревне Универсиады, а также в ЖК «Станция Спортивная» и микрорайона «Гаилэ». Подробный список опубликован на сайте мэрии.
В пресс-службе городских коммунальных служб уточнили, что работы проводятся для технологического присоединения новых объектов. Жителям рекомендуется сделать необходимый запас воды.
Это плановое ограничение, которое проводится в Казани регулярно при расширении водопроводной сети. Ранее подобные отключения в Приволжском районе проводились в сентябре.
Напомним, накануне глава администрации Приволжского и Вахитовского районов Казани Альберт Салихов допустил, что рано или поздно город может прийти к платным въездам или запретам на въезд автомобилей в центр.
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