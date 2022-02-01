Казанский суд оправдал за взятки и посадил за убийство экс-министра Агляма Садретдинова

Фото: Ирина Плотникова

Виновен в подстрекательстве к убийству и наказан 8 годами колонии строгого режима — такой приговор бывшему главе Буинского района и министру экологии Татарстана только что вынес Приволжский райсуд Казани. При этом по обвинению в четырех взятках он был полностью оправдан, сообщает журналист «Реального времени» с места.



«Между Садыковым и Садретдиновым фактически шла война»

Согласно приговору, суд посчитал «надуманными и не согласующимися с другими доказательствами» показания подсудимого о непричастности к тяжкому преступлению, отсутствии мотивов для него и оговоре со стороны ранее осужденного по тому же делу бизнесмена Маскуда Назмиева. «Они полностью опровергнуты в ходе судебного заседания», — отметил председательствующий по делу судья Тимур Зарипов и назвал эту позицию способом уйти от ответственности.

Далее суд детально остановился на показаниях Назмиева, объяснив их противоречивость давностью событий, состоянием здоровья этого осужденного-свидетеля, а также попытками оказать на него давление. В основу приговора судья Зарипов положил не трехдневный допрос Назмиева в зале Приволжского суда, а его показания на предварительном следствии и в Верховном суде в 2010-м.

На 24-й минуте оглашения итогового решения Аглям Садретдинов устал стоять — попытался получить разрешение у суда присесть, но не был услышан. Финал судебного процесса он встретил сидя.

Напомним, в ночь на 3 июля во дворе собственного дома был застрелен бывший председатель буинского комитета по защите прав потребителей, помощник депутата Госдумы РФ Рашид Садыков, неоднократно сообщавший о нарушениях в Буинском районе в федеральные и республиканские органы власти. Как показал судебный процесс, обращения активиста и сотрудничавших с ним депутатов в начале 2000-х касались и действий главы района Агляма Садретдинова, и бизнесмена Маскуда Назмиева, но не ограничивались лишь этими двумя персонами.

В ходе расследования дела обвиняемому вменили еще и четыре взятки периода 2000-х на общую сумму 700 тысяч рублей — за содействие в переходе объектов буинской недвижимости. По этим коррупционным эпизодам прокуроры просили признать Садретдинова виновным, но освободить от наказания за истечением сроков давности.

Однако председательствующий по делу рассудил иначе. Все доказательства, собранные следствием по четырем эпизодам взяток, суд сегодня признал недопустимыми, поскольку сами дела были возбуждены после истечения сроков давности, то есть незаконно. По этим эпизодам Садретдинов сегодня был оправдан.

В то же время по делу об убийстве вину бывшего главы суд счел доказанной и постановил — срок давности не применять. В приговор вошли показания многих свидетелей о конфликтных отношениях Садретдинова и Садыкова, в том числе о прямых угрозах в адрес последнего и о том, что «между Садретдиновым и Садыковым фактически шла война».

По мнению гособвинителей Андрея Кропотова и Семена Полякова, по эпизоду подстрекательства подсудимый должен получить реальный срок в 9 лет колонии строгого режима. Сын убитого Реналь Садыков считает позицию обвинения в этой части мягкой и настаивает на 20 годах лишения свободы.

Подсудимый в последнем слове просил суд прекратить его уголовное преследование и освободить из-под стражи. Его адвокаты Роберт Халиуллин и Равиль Туктаров настаивали, что постановление 2010 года о прекращении преследования Садретдинова не утратило юридической силы, поскольку при его отмене 16 июля 2020-го следствие попыталось обойти установленный законом порядок и де-факто исполнило не вступившее в силу решение суда.

Помимо ссылок на процессуальные ошибки и сбор недопустимых доказательств в ходе расследования, защитники и сам фигурант остались при своем мнении — Садретдинова судят по ложным показаниям настоящего инициатора убийства Маскуда Назмиева, судимого по преступлениям ОПГ «Квартала».

«Я надеюсь, что российский суд свободен от влияния следствия и самостоятелен в оценках, принятии решения. Мне 71-й год, полтора года моей жизни с множественными болезнями и страданиями уже украдено содержанием меня в СИЗО во время следствия и суда. Я не хочу быть осужденным по клевете и лжи преступника Назмиева, который оклеветал меня, чтобы уйти от ответственности за совершенные им тяжкие преступления совместно с членами ОПГ «Квартала» по личной инициативе», — сообщил обвиняемый в последнем слове.



Хронология резонансного дела

2 июля 2003 года в Буинске расстреляли общественного активиста Рашида Садыкова. По горячим следам на причастность к этому убийству проверяли и Маскуда Назмиева. Но уголовное дело числилось в нераскрытых до 2009-го.

2 ноября 2009 год казанец Виталий Токинов, с 15 лет состоявший в ОПГ «Квартала», написал явку с повинной по расстрелу Садыкова вместе с покойным Динаром Галимжановым — по наводке буинского бизнесмена Маскуда Назмиева за 180 тысяч рублей, переданных последним после убийства.

9 декабря 2009 года под подозрение по этому делу попал Аглям Садретдинов — на тот момент министр экологии и природных ресурсов Татарстана, которому следователи избрали подписку о невыезде. Вину с первого дня следствия он не признавал и не признает.

4 июня 2010 года Следком прекратил преследование Садретдинова за отсутствием состава преступления.

18 июня 2010 года Верховный суд РТ приговорил Токинова к 9 годам колонии строгого режима за участие в убийстве по найму и незаконный оборот оружия. Позднее Верховный суд РФ сократил срок наказания до 7 лет. Согласно приговору Токинова, сам он в жертву выстрелил лишь один раз, и пистолет заклинило, тогда как не доживший до суда напарник Галимжанов отстрелял пять патронов, последний выстрел был в голову.

29 июля 2010 года Верховный суд РТ приговорил Назмиева к 4 годам колонии строгого режима за подстрекательство и пособничество убийству путем подкупа и предоставления информации о жертве в группе лиц.

16 июля 2020 года Советский райсуд Казани удовлетворил ходатайство СК о даче согласия на прекращение постановления от 4.06.2010 года о прекращении преследования Садретдинова. После оглашения этого решения Садретдинову предъявили постановление СК о реанимации его дела и задержали. На тот момент он числился советником гендиректора в НПО «Строительная керамика», учредителями которого являются две офшорные компании на Кипре.

17 июля 2020 года Советский райсуд Казани отправил Садретдинова в СИЗО уже в качестве обвиняемого в подстрекательстве к убийству 2003 года.

15 апреля 2021 года СК объявил о завершении расследования дела экс-главы и министра по давнему делу об убийстве и четырех взятках 2000-х годов.

2 июня 2021 года Верховный суд РТ удовлетворил ходатайство защиты о переносе дела Садретдинова из Буинского райсуда и направил его в Приволжский райсуд Казани.

15 июля 2021 года в Приволжском райсуде состоялось первое заседание по этому делу.

Сегодня этот процесс финишировал. Адвокаты и осужденный намерены обжаловать приговор. Первая жалоба в ЕСПЧ была подана еще в прошлом году — на «пыточные», по мнению защиты, условия содержания и перевозки Садретдинова в автозаке.

Сын убитого при выходе из зала сообщил, что считает приговор слишком мягким. Но решение — обжаловать ли его — примет после изучения материалов.

Ирина Плотникова