Госсовет Татарстана подготовил поправки к федеральному законопроекту о местной власти
Рабочая группа Госсовета Татарстана подготовила 13 поправок к федеральному законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.
Согласно статье 1 проекта федерального закона, органы местного самоуправления участвуют в решении задач местного самоуправления. Депутаты Госсовета предложили уточнить данное положение, дополнить его «вопросами непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения».
Также парламентарии предложили, чтобы главы муниципальных образований, которые избираются из числа депутатов, не слагали свои депутатские полномочия. Разработанные профильным комитетом поправки рассмотрят на ближайшем заседании Госсовета.
В конце декабря Государственный совет Татарстана «концептуально» поддержал законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Законом предлагается для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления установить единый пятилетний срок полномочий.
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