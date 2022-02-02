Госсовет Татарстана подготовил поправки к федеральному законопроекту о местной власти

Фото: Максим Платонов (архив)

Рабочая группа Госсовета Татарстана подготовила 13 поправок к федеральному законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Согласно статье 1 проекта федерального закона, органы местного самоуправления участвуют в решении задач местного самоуправления. Депутаты Госсовета предложили уточнить данное положение, дополнить его «вопросами непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения».

Фото: gossov.tatarstan.ru

Также парламентарии предложили, чтобы главы муниципальных образований, которые избираются из числа депутатов, не слагали свои депутатские полномочия. Разработанные профильным комитетом поправки рассмотрят на ближайшем заседании Госсовета.



В конце декабря Государственный совет Татарстана «концептуально» поддержал законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Законом предлагается для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления установить единый пятилетний срок полномочий.



Татьяна Леухина