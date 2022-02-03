Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев выбраны знаменосцами на Церемонии открытия Олимпиады-2022

Российские спортсмены Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев были выбраны знаменосцами на Церемонии открытия Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

Фаткулина — конькобежка и серебряный призер Олимпиады в Сочи 2014 года. Для нее эти игры станут третьими в карьере. В 2010 году она выступала в канадском Ванкувере. Также она чемпионка мира 2013 года на дистанции в тысячу метров и многократный призер чемпионатов мира.

Шипачев — хоккеист и олимпийский чемпион 2018 года. Также он является чемпионом мира — 2014 и неоднократным призером этих соревнований. Кроме того, спортсмен два раза становился обладателем Кубка Гагарина. На играх в Пекине Шипачев будет капитаном российской сборной по хоккею.

Фото: pixabay.com

Накануне в Пекине стартовали первые соревнования зимней Олимпиады-2022 — по керлингу в дабл-миксте. Российские керлингисты не были отобраны на игры в данном виде спорта. В первом раунде прошли матчи Швеция — Великобритания, Австралия — США, Норвегия — Чехия и Китай — Швейцария.



Дарья Акимова