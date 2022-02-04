В КГМУ уволили преподавательницу, которая раскритиковала внешность студентки

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казанском государственном медицинском университете уволили преподавательницу, которая на экзамене по гистологии раскритиковала внешность студентки 2-го курса лечебного факультета. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе вуза.

— По итогам проведенной служебной проверки прекращены трудовые отношения с преподавателем Г.Ф. Шаймардановой, а также разработан комплекс организационно-методических мер, направленный на предупреждение возникновения подобных ситуаций, — рассказали в КГМУ.

Информацию об увольнении преподавательницы «Реальному времени» подтвердила и студентка Дана Лоцких, замешанная в конфликте. Именно после ее обращения в КГМУ начали служебную проверку.

Напомним, студентка рассказала, что во время экзамена преподаватель посоветовала ей сделать пластическую операцию после увиденного фото в зачетке. В 2020 году девушка сломала челюсть, а в зачетной книжке прикреплена фотография, сделанная до несчастного случая.

«Реальному времени» студентка сообщала, что одногруппники поддерживают ее, а преподаватели «явно не в восторге», но относятся к ситуации спокойно и в целом верят в произошедшее. К тому же, как сообщила она, у нее много свидетелей, это придает ей уверенности.

— Нужно, чтобы виновница просто понесла наказание. Моральная компенсация мне не нужна, вопрос не в деньгах и ни в коем случае не в уголовной ответственности. Было бы хорошо, если бы преподавателя просто отстранили без возможности преподавать в дальнейшем. Я думаю, что с ней мы больше коммуницировать не будем, но есть же люди и после… мало ли, кто-то воспримет такую критику [близко к сердцу], дойдет до суицида… Так что все, чего бы я хотела, что считала бы правильным, — увольнение. Не более. Ну и признание вины, — объясняла студентка.

