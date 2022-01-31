В Кремле призвали США отказаться от нагнетания напряженности на Украине

Москва призвала Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Американские СМИ в последнее время публикуют много непроверенной, искаженной и заведомо лживой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее. Эти сообщения приводят к истерике на Украине, где люди «чуть ли не фронтовые мешки собирают».

Отвечая на вопрос, нужно ли российским СМИ освещать эту тему, Песков заявил:

— Мы не в праве с вами говорить СМИ, сколько и чего им надо освещать. Но мы с вами вправе рекомендовать людям как можно меньше читать эту информацию, — передает «РИА Новости» его слова.

В минувшую пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед важными встречами вроде «нормандского формата» или «Минска-2» специально нагнетаются сообщения об агрессии со стороны России. До этого он неоднократно отмечал, что ситуация на востоке Украины по-прежнему контролируемая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине будут жестко пресекаться.



Татьяна Леухина