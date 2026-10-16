Tesla презентовала летающий автомобиль

Заявленное время разгона с места до 100 км/ч — всего 0,81 секунды

Компания Tesla представила новое поколение электрического спорткара Roadster, который может кратковременно отрываться от земли и преодолевать крутые подъемы. Такой эффект достигается за счет специальных двигателей на сжатом воздухе. Трансляцию презентации вели на официальной странице компании в Х.

Как продемонстрировали зрителям, автомобиль способен выполнять полный оборот вокруг продольной оси в воздухе и ехать в перевернутом виде. Заявленное время разгона с места до 100 км/ч — всего 0,81 секунды.

Во время презентации Roadster поднялся по крутой дугообразной рампе, остановился на ее верхней части, а затем полетел вниз и совершил плавное приземление.

Напомним, Tesla намерена ускорить расширение своего единственного европейского завода в Грюнхайде (Германия). Проект предусматривает строительство нового производственного цеха, параметры которого пока не раскрываются.



Галия Гарифуллина