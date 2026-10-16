Индийский бизнес предложил ввести инвестиционную визу для работы в России

По словам президента ICIB, индийские компании приходят в другую страну на десятилетия, а руководству или сотруднику выдают визу всего на год

Президент Индийской международной палаты инвестиций и бизнеса (ICIB) Манприт Сингх на II Российско-Индийском бизнес-форуме «ТАЙМ» заявил, что России необходимо запустить инвестиционную визу для привлечения индийского бизнеса, передает РБК.

По его словам, индийские компании приходят в другую страну на десятилетия, а руководству или сотруднику выдают визу всего на год. При этом бизнес может существовать в России даже после смены поколений.

— Мы все планируем на очень долгосрочную перспективу. Федеральному правительству России нужно учесть это, сотрудничать с нашим и найти двустороннее решение, — сказал Сингх.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Он отметил, что индийцам нужна демонстрация возможностей: рынок для роста, условия для жизни, школы. «Где мы инвестируем — там наш дом. Мы привезем технологии и людей, которые умеют с ними работать, наймем местных», — добавил президент ICIB.

Напомним, II Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ» стартовал 15 октября. Мероприятие проходит в Центре уникального мастерства в Казани. За прошедший год взаимный товарооборот между Татарстаном и Индией вырос в десять раз. В программе форума — деловые сессии, фестиваль индийского кино, зона перекрестных культур с мастер-классами, шахматный турнир и Кубок дружбы по крикету.

Алсу Сабирзанова