В Татарстане урезали финансирование гранта «Алгарыш в сфере ИИ» с 100 млн до 32,2 млн рублей

Также власти уменьшили максимальный размер расходов на оплату образовательных услуг для одного получателя гранта

В Татарстане урезали общий объем средств на грант «Алгарыш в сфере ИИ» почти втрое — с 100 млн до 32,2 млн рублей. Соответствующее постановление кабмина подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Также власти уменьшили максимальный размер расходов на оплату образовательных услуг для одного получателя гранта. Он составит 3 млн рублей вместо 6 млн.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В то же время в республике увеличили лимит числа выплат для учителей, ведущих детские кружки по искусственному интеллекту. Раньше максимальное количество выплат составляло 239, теперь он выросло до 501.

Напомним, в Татарстане запустят новую меру поддержки IT-компаний. Им компенсируют часть затрат на оплату труда специалистов, переехавших из других регионов России.



Галия Гарифуллина