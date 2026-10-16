В Татарстане урезали финансирование гранта «Алгарыш в сфере ИИ» с 100 млн до 32,2 млн рублей
Также власти уменьшили максимальный размер расходов на оплату образовательных услуг для одного получателя гранта
В Татарстане урезали общий объем средств на грант «Алгарыш в сфере ИИ» почти втрое — с 100 млн до 32,2 млн рублей. Соответствующее постановление кабмина подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Также власти уменьшили максимальный размер расходов на оплату образовательных услуг для одного получателя гранта. Он составит 3 млн рублей вместо 6 млн.
В то же время в республике увеличили лимит числа выплат для учителей, ведущих детские кружки по искусственному интеллекту. Раньше максимальное количество выплат составляло 239, теперь он выросло до 501.
Напомним, в Татарстане запустят новую меру поддержки IT-компаний. Им компенсируют часть затрат на оплату труда специалистов, переехавших из других регионов России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».