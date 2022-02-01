Студентка КГМУ рассказала, чего ожидает по итогу конфликта с преподавателем

Фото: Максим Платонов

Студентка Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) Дана Лоцких рассказала «Реальному времени», какого итога она ожидает от конфликта с преподавателем гистологии, цитологии и эмбриологии Гульнары Шаймардановой.



Напомним, по словам студентки, преподаватель при всем потоке негативно отозвалась о ее внешности. Сообщалось, что другой девушке, бывшей в хиджабе, преподаватель сказала, что та «позорит нацию».

«Нужно, чтобы виновница просто понесла наказание. Моральная компенсация мне не нужна, вопрос не в деньгах и ни в коем случае не в уголовной ответственности. Было бы хорошо, если бы преподавателя просто отстранили без возможности преподавать в дальнейшем. Я думаю, что с ней мы больше коммуницировать не будем, но есть же люди и после… мало ли, кто-то воспримет такую критику [близко к сердцу], дойдет до суицида… Так что все, чего бы я хотела, что считала бы правильным, — увольнение. Не более. Ну и признание вины», — поделилась Лоцких.

Девушка рассказала, что одногруппники поддерживают ее, а преподаватели «явно не в восторге», но относятся к ситуации спокойно и в целом верят в произошедшее. К тому же, как сообщила Лоцких, у нее много свидетелей, и это придает ей уверенности.

Сама студентка в полицию не обращалась, органы обратили внимание на ситуацию после общественного резонанса. Пока правоохранители лишь позвонили ей и задали несколько вопросов. После конфликта студентка не пересекалась с преподавателем.

По ее словам, в университете по этому поводу скоро ожидается серьезное собрание. Вероятно, речь идет о собрании с участием специальной комиссии, о которой в КГМУ сообщили накануне.

Маргарита Головатенко