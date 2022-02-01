Фарид Мухаметшин: «Еще не видел счастливую семью, в которой два-три раза переженились»

Председатель Госсовета РТ призвал активизировать работу специалистов семейной медиации, чтобы избегать необдуманных разводов

Фото: Максим Платонов

«80 процентов расторжения браков проводится по решению судов, поэтому акцент примирительных процедур надо делать на досудебной площадке», — отметил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, выступая на коллегии Управления ЗАГС Кабинета министров РТ. И хотя глава ведомства Гульшат Нигматуллина представила исключительно позитивную статистику, спикер парламента признал, что убыль населения в стране продолжается. Приглашенные федеральные гости не стали втягиваться в проблемы демографии, а просто призвали готовиться к выдаче электронных выписок о рождении и смерти, которые придут на смену свидетельствам с 1 июля 2023 года.

В Татарстане на треть больше браков

Если первый пандемийный год разрушил многие семьи, то второй, напротив, судя по статистике, приумножил количество брачных союзов. О том, как изменилась демографическая тенденция, насколько упрочилась норма рожать «после 30 лет» и что может спасти семьи от необдуманного и сиюминутного желания «разбежаться» — докладывали на очередной коллегии Управления ЗАГС Кабмина РТ.

К основному отчету главы ведомства Гульшат Нигматуллиной добавили и краткие результаты аналитического исследования демографии за последний, 21-й, год, которые свелись к тому, что пик прироста населения Татарстана остался позади. Но надолго ли?

Впрочем, основной докладчик представила на редкость оптимистичную картину. По ее словам, в прошлом году количество семейных пар, вступивших в брак, увеличилось на треть. Было оформлено 24 651 семейный союз, что на 5 тысяч больше.

По словам Нигматуллиной, в прошлом году количество семейных пар, вступивших в брак, увеличилось на треть

— По количеству зарегистрированных браков Татарстан занимает первое место в ПФО, — уточнила она.

При этом второй год подряд сокращаются разводы в семьях, имеющих несовершеннолетних детей. Если в 2019 году таких семей было 11 628, в 2020 — 10 213, по итогам прошлого года — 9 585. Снижение, в сравнении с 2019 годом, составило 17,6%, подчеркнула глава управления. Также сообщила, что Татарстан лидирует по количеству рождения вторых и третьих детей.

— Татарстан, как и прежде, демонстрирует наиболее высокие показатели в сфере семейно-демографического развития среди регионов Приволжского федерального округа, — рассказала она, — Зафиксировано увеличение количества рождений вторых, третьих и последующих детей. Так, в прошлом году в семьях республики родились 15 796 вторых детей, 7 676 — третьих, 2 523 — четвертых.

«Тренд на сокращение населения будет сохраняться»

По данным Росстата, за прошедший 2021 год в Татарстане скончались 60,3 тысячи человек, родились 40,9 тысячи детей (41,6 тысячи в 2020-м). Позднее председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин признал, что подобная ситуация наблюдается по всей России, и тренд на сокращение населения будет сохраняться. По его словам, негативным катализатором этих процессов стала пандемия коронавируса.

Затем прозвучал анализ демографических процессов за 2021 год. По словам спикера, до 2019 года население в абсолютном значении увеличилось на 1 млн 142 человека. «Это наше историческое наследие», — отметила докладчик. Лидерами роста рождаемости тогда стали Новошешминский и Муслюмовский районы. По сути, это территория многодетности.



До сих пор средний возраст материнства составлял 29 лет, но в последнее время треть женщин рожали после 30 лет. «Идет откладывание заключения брака на более зрелый возраст», — отметила докладчик. Доля мам 24—29 лет снизилась до 16% в 2020 году. Наиболее стремительно выросла доля матерей в возрасте 30—34 лет. Тем не менее в республике сохраняется потенциал для омоложения института брака, так как в нескольких сельских районах продолжают вступать в брак в возрасте 19—21 года.

Роман Рябый рассказал о завершении работы по формированию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния

Суперсервисы для ЗАГСа

Глава Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России Роман Рябый рассказал о завершении работы по формированию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Он напомнил, что Минюстом России был разработан федеральный закон, которым предусматривается внедрение экстерриториального принципа предоставления государственных услуг органами ЗАГС. Речь идет о предоставлении электронных выписок вместо свидетельств о рождении, смерти и других документов. Федеральный закон принят в июле этого года и вступит в силу с 1 июля 2023 года. Возможности реестра позволили подготовить масштабные изменения в законодательстве о регистрации актов гражданского состояния.

— Раньше в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по месту рождения ребенка), по месту жительства или по месту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве устраняют такое ограничение. Татарстан будет добиваться, чтобы выписка из федерального реестра осуществлялась не только на русском, но и на татарском языке, как это делается сейчас, — пояснила «Реальному времени» начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина.

Гульшат Нигматуллина пояснила журналистам, что в прошлом году специалисты семейной медиации из центра «Доверие» помогли сохранить более 1 тысячи семей

Бракосочетание должно проходить торжественно

— 80 процентов расторжения браков проводится по решению судов — акцент примирительных процедур надо делать на досудебной площадке, — предложил Фарид Мухаметшин. — Не раз я слышал от глав районов о том, что в связи с переводом судебных процедур на удаленку — все проходит без приглашения, без собеседования, без разъяснения ответственности. В конце концов еще раз сказать, что новый брак будет не лучше, чем с первой супругой или первым супругом — лучше не будет. Не улыбайтесь, я еще не видел счастливую семью, где два-три раза переженились — и там дети остаются безотцовщиной, тут неожиданно появляются.

Гульшат Нигматуллина позже пояснила журналистам, что в прошлом году специалисты семейной медиации из центра «Доверие» помогли сохранить более 1 тысячи семей.

Фарид Мухаметшин скептически отозвался о цифровизации самой процедуры бракосочетания. «Через зум ваш брак подписан, документы получите на почте такого-то числа, — не соглашается он с упрощением процедуры. — У нас многонациональная республика. Люди должны чувствовать ответственность перед обществом и перед друг другом. И перед Всевышним. Когда пишут что в ваш личный кабинет направлена выписка, мы упрощаем. Цивилизация, оперативность информации, точность — это важно, но такие церемонии обязательно должны проходить в живом общении», — заключил он.

1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов