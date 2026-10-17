В Госдуме предложили увеличить лимит вычета на образование до 500 тыс.

Сейчас максимальная сумма расходов на обучение, с которой можно вернуть налог, составляет 150 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил увеличить сумму, с которой можно получить налоговый вычет на образование, до 500 тыс. рублей в год. Об этом он сообщил ТАСС.

Сейчас максимальная сумма расходов на обучение, с которой можно вернуть налог, составляет 150 тыс. рублей — до 19,5 тыс. рублей к возврату при ставке НДФЛ 13%. На обучение каждого ребенка действует отдельный лимит в 110 тыс. рублей — до 14,3 тыс. рублей к возврату. Эти лимиты не индексировались с 2024 года.

«Вычет в 150 тыс. рублей покрывает менее 15% реальных затрат семьи. Пора привести налоговый вычет в соответствие с реальностью», — отметил Панеш. По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость обучения достигает 450–650 тыс. рублей в год, в регионах — 160–280 тыс.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Депутат предлагает увеличить лимит до 500 тыс. рублей в год. При ставке 13% это позволит возвращать до 65 тыс. рублей, при 22% — до 110 тыс. Также он предложил поднять лимит на обучение каждого ребенка до 250 тыс. рублей и ввести ежегодную индексацию вычетов пропорционально росту стоимости обучения или инфляции.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки предложило ввести предоплату за первый семестр для абитуриентов. Нововведение должно исключить практику заключения договоров с несколькими университетами и блокировку мест.

Алсу Сабирзанова