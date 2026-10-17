Агробизнес, авиация и туризм: чем Казань привлекла индусов из 24 штатов

Рустам Минниханов объявил о готовности совместных проектов, которые «очень близки» к реализации

Фото: Сергей Козлов

«К 2030 году внешнеторговый оборот между Россией и Индией должен достигнуть $100 млрд, но в последние три года динамика застопорилась — экспорт из Индии не растет выше $5 млрд третий год подряд», — сокрушался управляющий филиалом Сбербанка в Индии Иван Носов на втором бизнес-форуме «ТАЙМ» в Казани. Толчком к оживлению взаимного сотрудничества могут стать совместные проекты, которые заслушали на форуме, и в начале 2027 года раис РТ Рустам Минниханов летит в Бхарат. «В агрокомплексе — это не только подсолнечное масло, в промышленности — не только энергетика, а в авиации многообещающе выглядит производство компонентов», — перечислил старший директор по международным связям Конфедерации индийской промышленности (CII) Маниш Мохан то, что может «выстрелить».

«18 раз был в России, но ни разу — в Татарстане»

«Мы делаем это не только для Татарстана — мы делаем это для России и Индии. Многие из индийских предпринимателей впервые посещают Россию, и Татарстан тоже. Один коллега из Индии сегодня сказал, что 18 раз был в России, но ни разу не был в Татарстане», — сетовала на пресс-конференции глава АИР РТ Талия Минуллина на нехватку прямых коммуникаций между бизнесом РФ и Индией. Второй по счету ежегодный региональный бизнес-форум «ТАЙМ» в Казани с лихвой восполнил информационный вакуум — в течение этой недели большая делегация предпринимателей из 24 штатов Индии объезжала промышленные и аграрные предприятия республики. Похоже, не напрасно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На итоговом пленарном заседании раис РТ Рустам Минниханов сообщил о проектах, находящихся в высокой стадии готовности. По его словам, сегодня на заседании круглого стола с бизнес-кругами представилась возможность подробно заслушать те проекты, которые уже очень близки к реализации. Они будут интересны для нашей страны», — рассказал он, не раскрывая всех подробностей. Но добавил, что в первом квартале делегация Татарстана с официальным визитом посетит Индию. Договоренность об этом достигнута с послом Индии в Российской Федерации Винаем Кумаром.



— Мы договорились с уважаемым послом, что, скорее всего, в первом квартале мы разработаем программу и будет визит нашей бизнес-делегации с участием органов государственной власти, с моим участием в Индию, — пояснил раис РТ.

Шахматная дипломатия по-татарстански

Но перед этим модератор пленарной сессии заставил зал вспомнить о шахматах — старейшей игре в Индии. Он спросил у известного гроссмейстера Сергея Карякина, можно ли ожидать хода конем от Минниханова. «Как шахматист, могу сказать, что самые лучшие ходы — это не те, которые ты придумал в моменте, а те, за которыми стоит глубокий расчет», — ответил тот, добавив, что глава республики прекрасно понимает, что большие победы начинаются с правильно выбранной стратегии.



Позже Минниханов сделал ответный ход. Когда его спросили, какое яркое впечатление стоит увезти из Казани, тот ответил — «Жениться на татарке!» «Лучшего я предложить не могу — талантливые шахматисты так поступают», — улыбнулся он, приведя в пример Сергея Карякина.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Сам гроссмейстер рассказал, что видит перспективу в проведении совместных детских турниров и обмене тренерами. «Игра в шахматы зародилась в Индии. Сейчас огромное количество молодых супергроссмейстеров являются выходцами из этой страны. Самым молодым чемпионом мира, в возрасте 18 лет, стал Гукеш Доммараджу, и его рекорд не скоро будет побит», — считает Карякин.

Индия — самая быстрорастущая экономика мира

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар напомнил, что у его страны одна из самых быстрорастущих экономик мира, которая растет с темпом 7% в год. По этому показателю она занимает 4-е место в мире. «И такое развитие будет ускоряться», — прогнозирует он, опираясь на рост численности населения и промышленности.

Старший директор по международным связям Конфедерации индийской промышленности (CII) Маниш Мохан отметил, что Татарстан — это один из сильнейших, наиболее передовых и промышленно развитых регионов России, обладающий мощным потенциалом в энергетике, автомобилестроении, цифровых технологиях и научных исследованиях. «У нас уже прошли очень плодотворные встречи с различными министрами. Особо хотел бы отметить сельское хозяйство — это крайне интересное направление для сотрудничества с Татарстаном. Речь идет не только о поставках подсолнечного масла, но и о многих других направлениях, имеющих для нас важнейшее значение», — сообщил он.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

В промышленности он видит необходимость расширять партнерство в сфере нефти, газа и нефтепереработки, а с Иннополисом — цифровые технологии. Еще одна сфера, на которую он обратил внимание, — это авиация и передовые инженерные разработки: «Мы можем сотрудничать в производстве компонентов, обслуживании и ремонте техники, а также в обучении и развитии кадров, что принесет пользу экономикам обеих сторон». Не обошел вниманием и логистику. Международный транспортный коридор «Север — Юг» поможет снизить логистические затраты, надежно обеспечить цепочки поставок и укрепить позиции.

— Все это делает Татарстан важнейшими «воротами» для индийского бизнеса как в Российской Федерации, так и в более широком азиатском регионе, — заключил он.

Платежи идут, а сделок пока нет

«К 2030 году внешнеторговый оборот между Россией и Индией должен достигнуть $100 млрд, но в последние три года динамика застопорилась — экспорт из Индии не растет выше $5 млрд третий год подряд», — заметил управляющий филиалом Сбербанка в Индии Иван Носов. К слову, президент СБ Герман Греф недавно был назначен новым главой Российско-Индийского делового совета.

— Платежи между нашими странами идут быстро: более 90% транзакций из России в Индию проходят за 10 минут, а более 30% — всего за одну минуту. Платежи из Индии в Россию также осуществляются оперативно — буквально за несколько часов. Мы серьезно вкладываемся в это направление, как финансово, так и ресурсными возможностями, поэтому никаких проблем в сфере банковского обслуживания нет, — удивлялся он.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

По его словам, Индия — крупнейший экспортер с объемом поставок на мировой рынок в 860 млрд долларов. «Там почти миллион экспортеров, но с Россией из них работают только 10 тысяч — это буквально один процент. При этом российский импорт из Индии составляет всего 5 млрд долларов, или менее 1%, — недоумевал он. — Очевидно, что мы упускаем огромные возможности индийского рынка и раньше просто не смотрели в эту сторону. Я абсолютно уверен, что главная проблема для бизнеса двух стран — это дефицит информации, нехватка опыта работы на новых рынках и, что очень важно, недостаточное понимание специфики индийской экономики».

Туризм, чартерные перевозки и центр аюрведы в Зеленодольске

Маниш Сингал, председатель и управляющий директор Dimaz Group, член ассоциации агентов IATA, сообщил, что считает перспективным развитие туризма и грузовых перевозок. Президент Anista Infratech Ашок Раджпут предложил возможности для российского бизнеса в Индии. Это развитие чартерных перевозок, аюрведа и экспорт кофе и специй. Оказалось, что настоящий индийский кофе практически не поставляется в РФ. Одним словом, поле для взаимной торговли непаханое.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

К слову, вечером ГК «Точно», индийская компания SriSri Tattva и АИР РТ подписали соглашение о создании центра аюрведы. Он будет расположен в Зеленодольском районе. «Если мы создадим хотя бы один такой центр [традиционной медицины] на территории Татарстана, это даст определенный положительный сдвиг в отношениях с Индией. Сейчас соответствующий проект разработан, презентовали его на втором форуме «ТАЙМ». Это пилотный проект, центр будет небольшим. Посмотрим, как население и рынок отреагируют на него», — рассказала глава АИР РТ Талия Минуллина.