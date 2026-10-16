Госзакупки лекарств выросли до 878,6 млрд рублей

За январь — сентябрь 2026 года объем государственных закупок лекарств увеличился на 24%

Фото: Михаил Захаров

За январь — сентябрь 2026 года объем государственных закупок лекарств достиг 878,6 млрд рублей, увеличившись на 24% год к году. Доля несостоявшихся торгов в денежном выражении сократилась с 25% до 23%. Об этом говорится в отчете аналитической компании Cursor.

Заказчики объявили около 385 тыс. процедур на 1,03 трлн рублей: их стоимость выросла на 15%, количество — на 4%. Средняя экономия бюджетных средств составила 3,7% против 3,6% годом ранее. Не состоялось около 141 тыс. процедур на 245,9 млрд рублей.

Наибольшая доля несостоявшихся закупок среди 15 наиболее проблемных МНН зафиксирована по карбоплатину — 84% против 53% годом ранее. По инсулину глулизину показатель вырос с 57% до 77%, по иммуноглобулину человека нормальному — с 33% до 53%. Стоимость закупок у единственного поставщика выросла на 64%, до 70,9 млрд рублей, хотя число таких контрактов сократилось на 19%.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Крупнейшими поставщиками стали «Ирвин» и «Фармстандарт» с объемом по 63,3 млрд рублей, а также «Р-Фарм» — 47,7 млрд. Вместе они заняли 24% рынка. Доля десяти ведущих поставщиков выросла с 37% до 42%. На федеральном уровне объявлено 815 закупок на 228,6 млрд рублей — на 32% больше, чем годом ранее, а доля несостоявшихся торгов снизилась с 27% до 15%.

Ранее сообщалось, что в России расширили список жизненно важных лекарств. В текущем году перечень уже обновлялся в рамках Стратегии развития фармацевтической промышленности — сегодня он включает 354 препарата.

Алсу Сабирзанова