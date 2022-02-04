В Татарстане учредили фонд для содействия духовно–нравственному развитию общества

В Татарстане учредили республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества «Изгелек-Доброта». Указ об это подписал президент республики Рустам Минниханов, он же возглавил наблюдательный совет. Его заместителями стали руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров и вице-премьер РТ — руководитель аппарата кабмина республики Шамиль Гафаров. Попечительский совет по согласованию станет зампредседателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов.

Фонд создается не только для содействия духовно-нравственному развитию общества, но и сохранения обычаев и традиций народов РТ, умножения, а также развития научного, культурного, интеллектуального и туристического потенциала.

Учредителем фонда выступит Минземимущества республики. Его разместят на территории Казани, деньги на осуществления деятельности он будет получать из бюджета Татарстана.

Утверждена и эмблема фонда, она представляет собой круглую монету, в которую вписан цветок тюльпана, состоящий из пяти лепестков — каждый из них напоминает очертания купола мечете. Внутренний абрис верхних лепестков также выполнен в форме купола со стрельчатыми арками.

Сам фонд создается без ограничения срока деятельности, Он имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории России.

Организация будет заниматься финансированием строительство или реставрацию объектов, «необходимых для духовно-нравственного развития общества», обеспечением их эксплуатации. В числе других видов деятельности — благотворительная, выставочная, а также привлечение отечественных и иностранных инвестиций для реализации целей фонда.

Дарья Пинегина