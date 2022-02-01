Оперштаб Татарстана: все медорганизации, лечащие пациентов с COVID-19, полностью укомплектованы

Медицинские организации в Татарстане, участвующие в оказании помощи больным COVID-19, полностью укомплектованы врачами за счет перераспределения из других больниц республики, не задействованных для лечения COVID-19. Об этом заявили в оперштабе РТ.

В республике подготовили амбулаторно-поликлиническую сеть. Несмотря на то, что заболеваемость среди медработников так же высока, в поликлиниках обеспечивается своевременная замена сотрудников.

Сейчас медпомощь пациентам с COVID-19 оказывают 15 474 медицинских работника (из них 7 867 специалистов обеспечивают работу коек) и 875 водителей скорой медицинской помощи.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также к работе привлекли 4 250 волонтеров-медиков (студенты вузов и медицинских колледжей). Они участвуют в организации информационной и медицинской помощи населению, помогают медсестрам и врачам в смотровых кабинетах, реанимациях, приемно-диагностических отделениях и «красных» зонах, пожилым татарстанцам, которые находятся на амбулаторном лечении, в части доставки лекарственных средств, работают в пунктах вакцинации в поликлиниках.



По данным оперштаба, сейчас в республике развернуто 3 912 коек в 55 медорганизациях. Из них занято 82,8%. В Татарстане ведется постоянный мониторинг количества больных и коек.

Татьяна Леухина