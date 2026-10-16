Суд Казани полностью удовлетворил иск Суяргулова к экс-чиновнику мэрии Казани на 122 млн рублей

Ни один из ответчиков на процессе не появился, зато пришел бывший управляющий филиала банка «Русский стандарт»

Фото: Динар Фатыхов

Только что Приволжский райсуд Казани вынес решение по антикоррупционному иску прокурора Татарстана на 122 млн рублей. Требования истца к бывшему начальнику отдела содержания ливневой канализации Александру Голякову, его матери, брату и бывшей гражданской супруге удовлетворены в полном объеме, сообщает с места журналист «Реального времени».

Изначально глава надзорного ведомства республики Альберт Суяргулов просил обратить в доход государства 15 объектов недвижимости на 87 млн рублей в Казани и Лаишевском районе республики, а также взыскать еще 37 млн рублей в качестве эквивалента стоимости двух отчужденных квартир и дохода от сдачи незаконно приобретенного имущества в аренду.

Иск был подан еще в апреле, однако ключевые заседания начались лишь в августе-сентябре. Прения на сегодняшнюю дату суд не назначал, более того, в ходе заседания стороны просили приобщить большой пакет новых доказательств, досконально изучить доводы оппонентов не успели.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С учетом сноса дома на одном из участков начальник антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Лилия Фаттахова сегодня просила исключить здание из искового перечня. При этом общая сумма требований не поменялась — поскольку в ней изначально учитывалась лишь цена покупки того самого участка.

В ходе проверки деклараций казанского чиновника прокуратура усмотрела несоответствие в его доходах и расходах семьи и направила материалы работодателю Голякова для проведения процедуры контроля. Департамент госслужащих при аппарате раиса республики изучил ситуацию и никаких нарушений не усмотрел. В свое время ровно такой же ответ аппаратчиков был дан и в отношении на тот момент еще действующего главы КирМоса Сергея Миронова и членов его семьи, с которых ныне вступившим в силу решением суда взыскали активы на 437 млн рублей.

В ходе собственной проверки прокуратура анализировала крупные приобретения Голяковых в период 2014—2024 годов — 28 объектов на 132 млн рублей. Итоговые претензии были предъявлены по части этого имущества к самому чиновнику Александру Голякову, его брату Михаилу, матери Зое Андреевне и бывшей гражданской супруге Алине Сафиной. Причем родню главного ответчика в надзорном ведомстве посчитали номинальными собственниками, и в суде озвучили позицию — благосостояние семьи начало расти в процессе работы Голякова в исполкоме, однако законных источников доходов на первоначальные приобретения недвижимости не было, соответственно, последующий «доход» от продажи и новые покупки являются «производными» от незаконных активов.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В суде выяснилось — прокуратура включила в перечень участки, квартиры и коммерческие площади. В том числе в ЖК тех казанских застройщиков, которые согласовывали в исполкоме техусловия на отвод ливневых и талых вод. Более того, из представленных договоров купли-продажи Голяковых с этими застройщиками следовало — покупатели затягивали указанные в договоре сроки расчета на несколько лет, но никаких санкций к ним со стороны застройщика-продавца не принималось.

Представители ответчиков категорически отрицали все претензии прокуратуры, называя требования голословными, выводы о незаконности источников основанными на предположениях. При этом, не представляя оригиналов расписок, указывали на ряд беспроцентных займов, заключенных Голяковым с частными лицами и казанским «ПЦ-Град», часть из которых до сих пор не возвращено. В суде выяснилось, что указанная организация оплатила 15 млн рублей за квартиру Голяковой в Казани на улице Бухарской, однако квартира на покупателя так и не была переоформлена и де-факто осталась во владении матери главного ответчика.

Андрей Сутугин рассказал, что знаком с главным ответчиком с 2019 года. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Суд согласился с прокуратурой в части необходимости вызова для дачи пояснений директора «ПЦ-Град» Олега Шипилова. Но в суд он сегодня так и не пришел. Зато пришел индивидуальный предприниматель Андрей Сутугин, который в 2003—2019 годах возглавлял филиал банка «Русский стандарт» в Татарстане. В качестве свидетеля он подтвердил, что давал Зое Голяковой заем в 2 млн рублей в 2022-м и в том же году получил эту сумму назад, а расписка была порвана.

После прений судья Эмилия Делишева провела в совещательной комнате около часа и озвучила два решения.

Первым она приняла отказ прокурора РТ от требований по снесенному дому в 96 «квадратов», оформленному на Зою Голякову, и прекратила производство в этой части. Далее была озвучена резолютивная часть основного решения:

обратить в доход государства 10 объектов недвижимости, зарегистрированных на ту же даму. В том числе пять земельных участков в Казани и Лаишевском районе, торговое здание площадью 457 «квадратов» на казанской улице Садовой, где сейчас работает магазин «Пятерочка», и нежилое помещение на улице Шуртыгина, которое также сдается в аренду.

Изъятию подлежат еще четыре объекта, которые числятся на Михаиле Голякове, брате главного ответчика. Это три участка сельхозназначения в Лаишевском районе и зарегистрированная по договору долевого строительства квартира на улице Зорге.

Солидарно с обоих братьев и Алины Сафиной суд постановил взыскать 5,15 млн рублей — за отчужденную квартиру на улице Лукина, солидарно с двух братьев — 14,5 млн рублей еще за одну квартиру. Также Александру Голякову и его матери предстоит солидарно возместить полученный доход от сдачи в аренду двух коммерческих объектов — всего на 16,7 млн рублей, если сегодняшнее решение вступит в силу.

Ирина Плотникова