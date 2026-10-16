Суд Казани полностью удовлетворил иск Суяргулова к экс-чиновнику мэрии Казани на 122 млн рублей
Ни один из ответчиков на процессе не появился, зато пришел бывший управляющий филиала банка «Русский стандарт»
Только что Приволжский райсуд Казани вынес решение по антикоррупционному иску прокурора Татарстана на 122 млн рублей. Требования истца к бывшему начальнику отдела содержания ливневой канализации Александру Голякову, его матери, брату и бывшей гражданской супруге удовлетворены в полном объеме, сообщает с места журналист «Реального времени».
Изначально глава надзорного ведомства республики Альберт Суяргулов просил обратить в доход государства 15 объектов недвижимости на 87 млн рублей в Казани и Лаишевском районе республики, а также взыскать еще 37 млн рублей в качестве эквивалента стоимости двух отчужденных квартир и дохода от сдачи незаконно приобретенного имущества в аренду.
Иск был подан еще в апреле, однако ключевые заседания начались лишь в августе-сентябре. Прения на сегодняшнюю дату суд не назначал, более того, в ходе заседания стороны просили приобщить большой пакет новых доказательств, досконально изучить доводы оппонентов не успели.
С учетом сноса дома на одном из участков начальник антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Лилия Фаттахова сегодня просила исключить здание из искового перечня. При этом общая сумма требований не поменялась — поскольку в ней изначально учитывалась лишь цена покупки того самого участка.
В ходе проверки деклараций казанского чиновника прокуратура усмотрела несоответствие в его доходах и расходах семьи и направила материалы работодателю Голякова для проведения процедуры контроля. Департамент госслужащих при аппарате раиса республики изучил ситуацию и никаких нарушений не усмотрел. В свое время ровно такой же ответ аппаратчиков был дан и в отношении на тот момент еще действующего главы КирМоса Сергея Миронова и членов его семьи, с которых ныне вступившим в силу решением суда взыскали активы на 437 млн рублей.
В ходе собственной проверки прокуратура анализировала крупные приобретения Голяковых в период 2014—2024 годов — 28 объектов на 132 млн рублей. Итоговые претензии были предъявлены по части этого имущества к самому чиновнику Александру Голякову, его брату Михаилу, матери Зое Андреевне и бывшей гражданской супруге Алине Сафиной. Причем родню главного ответчика в надзорном ведомстве посчитали номинальными собственниками, и в суде озвучили позицию — благосостояние семьи начало расти в процессе работы Голякова в исполкоме, однако законных источников доходов на первоначальные приобретения недвижимости не было, соответственно, последующий «доход» от продажи и новые покупки являются «производными» от незаконных активов.
В суде выяснилось — прокуратура включила в перечень участки, квартиры и коммерческие площади. В том числе в ЖК тех казанских застройщиков, которые согласовывали в исполкоме техусловия на отвод ливневых и талых вод. Более того, из представленных договоров купли-продажи Голяковых с этими застройщиками следовало — покупатели затягивали указанные в договоре сроки расчета на несколько лет, но никаких санкций к ним со стороны застройщика-продавца не принималось.
Представители ответчиков категорически отрицали все претензии прокуратуры, называя требования голословными, выводы о незаконности источников основанными на предположениях. При этом, не представляя оригиналов расписок, указывали на ряд беспроцентных займов, заключенных Голяковым с частными лицами и казанским «ПЦ-Град», часть из которых до сих пор не возвращено. В суде выяснилось, что указанная организация оплатила 15 млн рублей за квартиру Голяковой в Казани на улице Бухарской, однако квартира на покупателя так и не была переоформлена и де-факто осталась во владении матери главного ответчика.
Суд согласился с прокуратурой в части необходимости вызова для дачи пояснений директора «ПЦ-Град» Олега Шипилова. Но в суд он сегодня так и не пришел. Зато пришел индивидуальный предприниматель Андрей Сутугин, который в 2003—2019 годах возглавлял филиал банка «Русский стандарт» в Татарстане. В качестве свидетеля он подтвердил, что давал Зое Голяковой заем в 2 млн рублей в 2022-м и в том же году получил эту сумму назад, а расписка была порвана.
После прений судья Эмилия Делишева провела в совещательной комнате около часа и озвучила два решения.
Первым она приняла отказ прокурора РТ от требований по снесенному дому в 96 «квадратов», оформленному на Зою Голякову, и прекратила производство в этой части. Далее была озвучена резолютивная часть основного решения:
- обратить в доход государства 10 объектов недвижимости, зарегистрированных на ту же даму. В том числе пять земельных участков в Казани и Лаишевском районе, торговое здание площадью 457 «квадратов» на казанской улице Садовой, где сейчас работает магазин «Пятерочка», и нежилое помещение на улице Шуртыгина, которое также сдается в аренду.
- Изъятию подлежат еще четыре объекта, которые числятся на Михаиле Голякове, брате главного ответчика. Это три участка сельхозназначения в Лаишевском районе и зарегистрированная по договору долевого строительства квартира на улице Зорге.
- Солидарно с обоих братьев и Алины Сафиной суд постановил взыскать 5,15 млн рублей — за отчужденную квартиру на улице Лукина, солидарно с двух братьев — 14,5 млн рублей еще за одну квартиру. Также Александру Голякову и его матери предстоит солидарно возместить полученный доход от сдачи в аренду двух коммерческих объектов — всего на 16,7 млн рублей, если сегодняшнее решение вступит в силу.
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